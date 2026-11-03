باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - حمید رضا علی عسگری بازیکن سابق پرسپولیس در گفت و گو با خبرنگار ورزشی باشگاه خبرنگاران جوان درباره برد سرخپوشان برابر تیم نساجی مازندران اظهار کرد: به نظرم انسجام تیمی یک مقدار در پرسپولیس کم بود به خصوص وقتی گل را زدیم شرایط بازی از دست پرسپولیس خارج شد.

علی عسگری درباره اینکه پرسپولیس موقعیت کمی روی دروازه نساجی ایجاد کرد، گفت: پرسپولیس وقتی که گل زد دستپاچگی در بازیکنان زیاد بود و آن طور که باید بازی را کنترل نکردند و این موضوع می‌توانست برای پرسپولیس سنگین تمام شود، اما خدا را شکر با نتیجه یک بر صفر توانستیم از زمین مسابقه خارج شویم.

بازیکن سابق پرسپولیس درباره اینکه مهاجمان پرسپولیس تک موقعیت‌ها هم به راحتی از دست می‌دهند، بیان کرد: به نظرم بازیکنان در زمان ضربه زدن به توپ باید خیلی تمرکز کنند، چون شرایط تیم به این شکل است، از این تک موقعیت‌ها باید استفاده کرد. گلی که محبی زد روی موقعیتی به دست آمد که صددرصد موقعیت هم نبود، اما این بازیکن توانست با این گل، ۳ امتیاز برای پرسپولیس به ارمغان بیاورد. این موضوع نشان دهنده اهمیت این موقعیت‌ها هست و بازیکنان باید تمرکز بیشتری داشته باشند.

او درباره اینکه اورونوف و سایر بازیکنان تعویضی توانستند در این بازی تاثیرگذار باشند، گفت: اورونوف و سلمانی که به بازی آمدند تسلط بر بازی نداشتند و نتوانستند مفید ظاهر شوند. شکل تیمی پرسپولیس خوب نبود که این تیم نتوانست شرایط ایده آلی در بازی با نساجی داشته باشد. پرسپولیس بعد از گلی که زد باید بازی را کنترل می‌کرد.

علی عسگری درباره اینکه پرسپولیس در بازی‌های بزرگ نتیجه نمی‌گیرد، بیان کرد: شرایط خوب نیست، اما ازیک طرف فوتبال است و اتفاقات فوتبال را نمی‌شود پیش بینی کرد. من امیدوارم در ادامه راه استرس نبردن تیم‌های بزرگ به بازیکنان وارد نشود که ما نبردیم و این موضوع به بازیکنان تلقین نشود. کادر فنی پرسپولیس باید از لحاظ فنی و روحی و جسمانی با بازیکنان کار کند تا این شرایط برای پرسپولیس رخ ندهد. سرخپوشان شرایط این را دارند که در بازی‌های بزرگ امتیاز بگیرند و فقط از لحاظ روحی و روانی باید با بازیکنان کار شود.

بازیکن سابق پرسپولیس درباره اینکه عملکرد لطیفی فر در میانه زمین سرخپوشان چطور دیده است، من فکر می‌کنم لطیفی فر هنوز در ترکیب پرسپولیس جا نیفتاده است و باید این بازیکن تمرکز و اعتماد به نفس خود را بیشتر کند و سعی کند که ساده بازی کند تا بتواند خودش را در شرایط بازی جا بیاندازد و بعد بتواند بازی خودش را انجام بدهد.

علی عسگری درباره اینکه پرسپولیس می‌تواند صدرنشینی خود را حفظ کند، اظهار کرد: کار پرسپولیس سخت است، چون تیم‌های مدعی دارند خوب کار می‌کنند. پرسپولیس باید همین روند را ادامه بدهد و روی نقاط ضعف خود کا رکند و جایگاهش در صدر جدول را حفظ کند و بعد‌ها حسرت این نتایج را نخورد.

او درباره اینکه استفاده از بازیکنان جوان در بازی امروز با نساجی گفت: پرسپولیس جوانان خوبی دارد و پتانسیلشان بالا هست و اگر تارتار در شرایط درست از آنها استفاده کند در آن صورت جوانان می‌توانند عصای دست سرمربی تیم باشند.

بازیکن سابق پرسپولیس درباره اینکه سرخپوشان می‌توانند امسال قهرمان شوند، گفت: به نظرم پرسپولیس پتانسیل قهرمانی را دارد و امیدوارم که سرخپوشان روند تیم را ادامه بدهند وضعف‌های خود را پوشش بدهند تا به جایگاه اصلی خود برسد.

او درباره اینکه غیبت کنعانی زادگان در بازی با نساجی موثر بود، گفت: قطعا تاثیرگذار است. من امیدوارم هر چه زودتر کنعانی زادگان خوب شد و بتواند به تیم پرسپولیس کمک کند.

علی عسگری درباره زوج خط دفاعی پرسپولیس گفت: به نظرم مدافعان خوب کار کردند و باید یک مقدار هماهنگ‌تر شوند و اعتماد به نفس خیلی مهم است که باید کادر فنی بر روی بازیکنان کار کند تا آنها تمرکزشان را بیشتر کنند.