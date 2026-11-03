مازیار زارع اعلام کرد که در تیم ملوان می‌ماند و به خاطر مردمی که پایش ماندند می‌جنگد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه -  در حالی که مازیار زارع سرمربی تیم فوتبال ملوان بندر انزلی  بعد از باخت تیمش  برابر تیم چادر ملو اردکان از  سرمربیگری انزلی چی ها استعفا داد، اما مالک و مدیرعامل باشگاه با این استعفا مخالفت کردند و در نهایت   زارع به خاطر مردم انزلی حاضر شد که در تیم ملوان بماند و کارش را در این تیم ادامه بدهد. 

مازیار زارع درباره وضعیتش در تیم ملوان بندر انزلی گفت: من کاملاً به دور از احساسات و منطقی صحبت کردم. برای خودم هم خیلی عجیب است که در ۴ بازی گذشته شاید ۵ موقعیت هم به حریفان ندادیم اما بدترین نتایج‌مان را گرفتیم! بالا و پایین فوتبال را دیده‌ام، اما  تا به حال این‌طور نشده بود. در فوتبال گاهی شرایطی پیش می‌آید که می‌فهمی زمان تغییر رسیده است، اما در این مدت با چنین چیزی مواجه نشدیم و گواه آن هم صحبت‌های سایر سرمربیان است. من دوست ندارم در این اوضاع کار کنم؛ دوست دارم برای بالای جدول بجنگم. ملوان از این مرحله عبور کرده بود و تیمی بالای جدولی محسوب می‌شد. امسال روی خیلی از مسائل چشم بستم. بعد از استعفا و نتایج اخیر، در کنفرانس هم گفتم تمام تلاشم برای اتفاقات بهتر است.

او افزود: واکنش‌های مردم، پیشکسوتان و مسئولان برایم بسیار ارزشمند بود. من در ملوان می مانم و به خاطر مردمی که پای من ماندند می جنگم. اهل این نیستم که ناز کنم یا به هر قیمتی در فوتبال بمانم، اما تمام تلاشم را برای کمک به ملوان به کار می‌گیرم.تا به حال ندیده بودم بعد از چنین نتایجی، این‌قدر حمایت پشت تیم باشد. در قبال این مردم هیچ ادعایی ندارم و نمی‌توانم به آن‌ها پشت کنم. اگر بدانند می‌توانم کمک کنم، با تمام وجود در خدمت‌شان هستم.

برچسب ها: تیم فوتبال ملوان بندر انزلی ، مازیار زارع
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