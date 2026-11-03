با اعلام سرمربی تیم ملی امید برگزاری بازی با تیم‌های عمان و روسیه لغو شد‌.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - پس از برگزاری مراسم معارفه یحیی گل‌محمدی به عنوان سرمربی جدید تیم ملی امید، این مربی شب گذشته  جزییاتی از برنامه‌های آتی تیمش را  ارائه کرد.

سرمربی تیم ملی امید با اشاره به اینکه اولین مرحله انتخابی المپیک ۲۰۲۸ لس آنجلس در خرداد ۱۴۰۶ برگزار می‌شود، گفت: اولین اردوی ما از ۱۸ تا ۲۶ آبان و در همین فیفادی پیش رو انجام می‌شود‌. قرار بود در تورنمنت عمان شرکت کنیم که لغو شد‌. در ادامه فدراسیون تلاش کرد تیم زیر ۲۱ سال روسیه را به ایران بیاورد که آنها هم‌ نیامدند‌.

 وی افزود: البته تلاش‌ها برای اینکه‌ یک‌ تیم خارجی به ایران بیاید یا ما اردوی خود را به خارج از کشور ببریم، ادامه دارد. در نهایت اگر این امر هم منتفی شود در تهران با تیم‌های لیگ برتری بازی خواهیم کرد.

سرمربی تیم ملی امید خاطرنشان کرد: در کل اگر جام ملت‌ها برگزار نشود، تا مسابقات انتخابی ۲ فیفادی دیگر پیش‌رو داریم که انتظار دارم ۳_۲ هفته زودتر تیم در اختیارم باشد.

برچسب ها: تیم ملی امید ، یحیی گل محمدی
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