باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - در حالی که گفته می شود یحیی گل‌محمدی، سرمربی تیم ملی امید قرار است به زودی جانشین امیر قلعه نویی در تیم ملی بزرگسالان شود، اما این موضوع تکذیب شد.

یحیی گل محمدی در واکنش به مطرح شدن بحث جانشینی امیر قلعه‌نویی در تیم ملی بزرگسالان، اظهار کرد: او روز گذشته نتوانست به دلیل در سفر بودن در جلسه معارفه من شرکت کند. رابطه من و امیر قلعه‌نویی همیشه بسیار خوب بوده و احترام متقابلی میان ما وجود داشته است. همواره پس از قهرمانی‌ها و اتفاقات خوب، این موفقیت‌ها را به یکدیگر تبریک گفته‌ایم.

او افزود: به نظرم ورود به چنین بحث‌هایی در شرایط فعلی نه به نفع فوتبال ملی است و نه به سود فوتبال کشورمان. امیر قلعه‌نویی در حال حاضر به‌عنوان سرمربی تیم ملی بزرگسالان مشغول فعالیت است و تمرکز خود را روی این تیم گذاشته‌ است. من هم هدف اصلی‌ام این است که بتوانم در فوتبال پایه و میان بازیکنان جوان تأثیرگذار باشم و شرایطی فراهم کنم تا این بازیکنان در آینده بتوانند به تیم ملی کشورمان کمک کنند. واقعاً دوست ندارم وارد چنین فضاهایی شویم و فکر می‌کنم در حال حاضر جای صحبت درباره این مسائل نیست.

سرمربی تیم ملی امید درباره ضرورت هماهنگی میان تیم‌های ملی پایه و بزرگسالان گفت: به نظرم تیم‌های ملی نوجوانان، جوانان، امید و بزرگسالان باید یک ساختار و مسیر مشخص داشته باشند. اگر این ارتباط و هماهنگی وجود نداشته باشد، فوتبال ملی ما به جایگاه مناسبی نمی‌رسد. ممکن است در مقطعی به نتیجه‌ای برسیم، اما بدون ارتباط و شناخت میان تیم‌های پایه و بزرگسالان، نمی‌توانیم بازیکنان مستعد را به رده‌های بالاتر منتقل کنیم.