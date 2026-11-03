سرمربی تیم ملی امید درباره احتمال حضورش در آینده به جای امیر قلعه‌نویی در تیم ملی بزرگسالان صبحت کرد.

 باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - در حالی که گفته می شود یحیی گل‌محمدی، سرمربی تیم ملی امید قرار است به زودی جانشین امیر قلعه نویی در تیم ملی بزرگسالان شود، اما این موضوع تکذیب شد.
 
یحیی گل محمدی در واکنش به مطرح شدن بحث جانشینی امیر قلعه‌نویی در تیم ملی بزرگسالان، اظهار کرد: او روز گذشته نتوانست به دلیل در سفر بودن در جلسه معارفه من شرکت کند. رابطه من و امیر قلعه‌نویی همیشه بسیار خوب بوده و احترام متقابلی میان ما وجود داشته است. همواره پس از قهرمانی‌ها و اتفاقات خوب، این موفقیت‌ها را به یکدیگر تبریک گفته‌ایم.
 
او افزود: به نظرم ورود به چنین بحث‌هایی در شرایط فعلی نه به نفع فوتبال ملی است و نه به سود فوتبال کشورمان. امیر قلعه‌نویی در حال حاضر به‌عنوان سرمربی تیم ملی بزرگسالان مشغول فعالیت است و تمرکز خود را روی این تیم گذاشته‌ است. من هم هدف اصلی‌ام این است که بتوانم در فوتبال پایه و میان بازیکنان جوان تأثیرگذار باشم و شرایطی فراهم کنم تا این بازیکنان در آینده بتوانند به تیم ملی کشورمان کمک کنند. واقعاً دوست ندارم وارد چنین فضاهایی شویم و فکر می‌کنم در حال حاضر جای صحبت درباره این مسائل نیست.
 
سرمربی تیم ملی امید درباره ضرورت هماهنگی میان تیم‌های ملی پایه و بزرگسالان گفت: به نظرم تیم‌های ملی نوجوانان، جوانان، امید و بزرگسالان باید یک ساختار و مسیر مشخص داشته باشند. اگر این ارتباط و هماهنگی وجود نداشته باشد، فوتبال ملی ما به جایگاه مناسبی نمی‌رسد. ممکن است در مقطعی به نتیجه‌ای برسیم، اما بدون ارتباط و شناخت میان تیم‌های پایه و بزرگسالان، نمی‌توانیم بازیکنان مستعد را به رده‌های بالاتر منتقل کنیم.
 
او  افزود: نوجوانان باید به جوانان کمک کنند، جوانان به تیم امید و تیم امید نیز باید پشتوانه تیم ملی بزرگسالان باشد. این ارتباط و شناخت باید وجود داشته باشد و دپارتمان فنی بتواند در این زمینه تصمیم‌گیری کند.
 
سرمربی تیم ملی امید درباره  امکان اجرای یک فوتبال با ساختار فنی مشترک در رده‌های مختلف تصریح کرد: شاید فوتبال ما هنوز به آن مرحله نرسیده که شیوه نامه  فنی واحدی داشته باشد. با این حال، معتقدم می‌توانیم به این سمت حرکت کنیم.
 
او  ادامه داد: برای مثال، اگر قرار است در آینده با سیستم ۳_۴_۴ بازی کنیم، باید از رده‌های پایه بازیکنانی را پرورش دهیم که ویژگی‌های موردنیاز این سیستم را داشته باشند؛ بازیکنانی با سرعت، تکنیک و توانایی لازم برای بازی در پست وینگر. این بازیکنان باید از همان ابتدا شناسایی و تربیت شوند. اگر نتوانیم بین‌تمام تیم‌های مختلف ملی هماهنگی به وجود بیاوریم کار کردن معنی ندارد و نمی‌توانیم به جایی برسیم.
برچسب ها: تیم ملی امید ، یحیی گل محمدی ، امیر قلعه نویی
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