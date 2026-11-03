سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از شکار دو فروند پهپاد شناسایی آمریکایی MQM-۱۷۰ در آسمان جنوب جزیره قشم و نیزاز و انهدام یک فروند پهپاد پیشرفته MQ۹ در آسمان شرق تنگه هرمز خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - متن اطلاعیه روابط‌عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به شرح زیر است:

دو فروند پهپاد شناسایی آمریکایی از نوع MQM-۱۷۰ در آسمان جنوب جزیره قشم، با اقدام سامانه‌های پیشرفته جنگ الکترونیک نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی زمین‌گیر شدند.

با احتساب این دو فروند، شمار پهپاد‌های آمریکایی از این نوع که به غنیمت افسران نخبه سپاه درآمده‌اند، به چهار فروند رسیده است.

بدین‌ترتیب، دشمن متجاوز آمریکایی بار دیگر در دستیابی به اهداف موردنظر خود از به‌کارگیری این پهپاد‌ها ناکام ماند و به فضل الهی، برگ دیگری از شکست و ناکامی به کارنامه‌ی سیاه فرمانده تروریست سنتکام، برد کوپر، افزوده شد.

روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی همچنین اعلام کرد: لحظاتی قبل پنجاه و پنجمین فروند پهپاد پیشرفته MQ۹ توسط سامانه نوین پدافند پیشرفته هوافضای سپاه و تحت کنترل شبکه یکپارچه پدافند هوایی کشور در آسمان شرق تنگه هرمز رهگیری و منهدم شد.