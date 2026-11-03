۴۴ زائر اولی گیلان با همکاری کانون خدمت رضوی این استان به بارگاه ملکوتی امام رضا (ع) اعزام شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سمیه بشارتی - دبیر کانون تخصصی بانوان و خانواده خدمت رضوی استان گیلان از اعزام ۴۴ زائر اولی در قالب کاروان «مهر درخشان رضوی» به مشهد مقدس خبر داد و گفت: این افراد در این سفر، از برنامه‌های زیارتی، فرهنگی و معرفتی آستان قدس رضوی بهره‌مند می‌شوند.

الهام دلشاد، دبیر کانون تخصصی بانوان و خانواده خدمت رضوی استان گیلان، اظهار داشت: کاروان مهر درخشان رضوی شامل ۴۴ نفر از زائر اولی‌‌ها عصر امروز دوشنبه، ۱۱ آبان ۱۴۰۵ در یک سفر شش روزه عازم مشهد الرضا(ع) شدند.

وی افزود: این کاروان با یک دستگاه اتوبوس عازم حرم مطهر امام رضا(ع) شدند و به مدت سه روز میهمان زائرسرای حضرت رضا (ع) خواهند بود.

دلشاد تصریح کرد: اسکان زائران به‌صورت رایگان در زائر شهر رضوی پیش‌بینی شده و یک وعده غذای حضرتی نیز در حرم مطهر رضوی مهمان سفره کریمانه امام رضا (علیه‌السلام) خواهند بود.

دبیر کانون تخصصی بانوان و خانواده خدمت رضوی استان گیلان گفت: در این سفر برنامه‌های زیارتی، فرهنگی و معرفتی متنوعی برای زائران پیش‌بینی شده که تشرف گروهی به حرم مطهر رضوی، حضور در رواق دارالهدایه و مراسم روضه‌خوانی از جمله آنها است.

وی ادامه داد: بازدید از موزه آستان قدس رضوی و حضور در نمایشگاه «حکایت آفتاب» نیز از دیگر برنامه‌های فرهنگی این سفر زیارتی به شمار می‌رود که با هدف آشنایی بیشتر زائران با تاریخ، فرهنگ و معارف رضوی برگزار می‌شود.

دلشاد بیان داشت: طرح «مهر درخشان رضوی» با هدف فراهم‌کردن فرصت زیارت برای افرادی که تاکنون توفیق تشرف به حرم مطهر امام رضا(ع) را نداشته‌اند، زمینه بهره‌مندی آنان از فضای معنوی بارگاه رضوی و برنامه‌های فرهنگی و معرفتی آستان قدس رضوی را فراهم می‌کند تا نخستین سفر زیارتی آنان با خاطراتی معنوی و ماندگار همراه باشد.

دبیر کانون تخصصی بانوان و خانواده خدمت رضوی استان گیلان خاطرنشان کرد: این کاروان زیارتی به همت کانون تخصصی بانوان و خانواده خدمت رضوی استان گیلان و با همکاری کانون تخصصی زیارت راهی مشهد مقدس و حرم امام رضا(ع) شدند.