شهروندخبرنگار ما فیلمی از جشنواره غذا در دبستان هاتف شهرستان بابل استان مازندران را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - دبستان هاتف سلطان محمد طاهر شهرستان بابل استان مازندران با هدف ترویج فرهنگ تغذیه سالم و آشنایی دانش‌آموزان با ارزش‌های غذایی در این رویداد، دانش‌آموزان با مشارکت در تهیه و عرضه خوراکی‌های محلی، ضمن تجربه‌ی لذت همکاری در گروه‌های کوچک، با ارزش‌های تغذیه‌ای مواد غذایی اصیل و سالم آشنا می‌شوند. هدف اصلی این جشنواره، ایجاد فضایی پرنشاط برای یادگیری عملی و تقویت پیوند‌های اجتماعی میان دانش‌آموزان، کادر آموزشی و خانواده‌ها است. مدیر مدرسه ضمن ابراز امیدواری از استقبال گسترده دانش‌آموزان اعلام کرد که این جشنواره گامی در جهت ارتقای سطح سلامت جسمانی دانش‌آموزان و حفظ میراث فرهنگی غذا‌های بابل و استان مازندران است.

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منبع: علی حاجی آقازاده سنگرودی - مازندران

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