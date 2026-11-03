رئیس پلیس راه راهور فراجا، از انسداد محور کرج-چالوس در محدوده کندوان به دلیل وقوع سیلاب و همچنین انسداد آزادراه تهران-شمال در مسیر شمال به جنوب به علت ریزش سنگ خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار سیاوش محبی، رئیس پلیس راه راهور فراجا، از انسداد محور کرج–چالوس در محدوده کندوان به دلیل وقوع سیلاب و جاری شدن گل‌ولای و همچنین انسداد آزادراه تهران–شمال در مسیر شمال به جنوب به علت وقوع سیلاب و ریزش سنگ خبر داد.

وی گفت: محور کرج–چالوس از ساعت ۰۴:۰۰ بامداد امروز، ۱۲ آبان، در محدوده سرودار به صورت دوطرفه مسدود شده و تردد در مسیر رفت و برگشت امکان‌پذیر نیست. همچنین آزادراه تهران–شمال در مسیر شمال به جنوب نیز به دلیل شرایط ناشی از سیلاب و ریزش سنگ تا اطلاع ثانوی مسدود است.

رئیس پلیس راه راهور فراجا با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای بازگشایی مسیر‌ها اظهار کرد: از نخستین لحظات وقوع حادثه، مأموران پلیس راه به همراه تیم‌های راهداری در محل حاضر شده‌اند و عملیات پاکسازی مسیر از گل‌ولای و سنگ‌های ریزشی و همچنین ایمن‌سازی محور را در دستور کار دارند.

سردار محبی تأکید کرد: هر دو مسیر تا زمان پاکسازی کامل، رفع آثار سیلاب و ریزش سنگ و اطمینان از ایمنی تردد، مسدود خواهند بود و بازگشایی آنها منوط به تکمیل عملیات ایمن‌سازی است.

وی با هشدار به مسافرانی که قصد سفر به استان‌های شمالی را دارند، گفت: با توجه به انسداد جاده چالوس و آزادراه تهران–شمال، رانندگان برای تردد به شمال کشور از مسیر‌های جایگزین هراز، فیروزکوه و قزوین–رشت استفاده کنند.

رئیس پلیس راه راهور فراجا همچنین با اشاره به بارش باران در اغلب محور‌های مواصلاتی استان‌های شمالی کشور، از رانندگان خواست ضمن رعایت سرعت مطمئنه، حفظ فاصله طولی مناسب و پرهیز از سبقت‌های غیرمجاز، پیش از آغاز سفر از سلامت سیستم گرمایشی خودرو و عملکرد صحیح برف‌پاک‌کن‌ها اطمینان حاصل کنند.

سردار محبی در پایان تأکید کرد: مسافران حتی‌الامکان از انجام سفر‌های غیرضروری خودداری کنند و پیش از حرکت، آخرین وضعیت راه‌ها را از مراجع رسمی اطلاع‌رسانی پیگیری کنند.

منبع: پلیس راهور