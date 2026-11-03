باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - حجت‌الاسلام اسماعیل سیاوشی دبیر اول کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره ناهنجاری‌هایی که در حوزه عفاف و حجاب وجود دارد، گفت: ما قانونی تحت عنوان حجاب و عفاف داریم البته موضوع حجاب و عفاف به‌عنوان یک حکم شرعی، الهی و قرآنی مطرح بوده و از گذشته نیز مورد توجه بوده است.

نماینده مردم چادگان، فریدن و فریدونشهر در مجلس اظهار کرد: حجاب و عفاف علاوه بر اینکه یک حکم شرعی است، از منظر اجتماعی نیز می‌تواند در حفظ امنیت و حریم افراد نقش داشته باشد چراکه هنگامی که فرد، زیبایی‌ها و جلوه‌های شخصی خود را در معرض نگاه و اختیار دیگران قرار می‌دهد، ممکن است زمینه سوءاستفاده دیگران فراهم شود و امنیتش به مخاطره بیفتد.

این نماینده مجلس می‌گوید نکته دیگر این است که بحث ما لزوماً ناظر بر قانون جدید حجاب و عفاف نیست بلکه تأکید بر اجرای همان قوانین و مقررات پیشین است. براساس این مقررات، برخی مصادیق کشف حجاب و برهنگی در زمره تخلفات و جرائم قرار می‌گیرند، اما متأسفانه گاهی شاهد بی‌توجهی به این قوانین هستیم.

دبیر اول کمیسیون فرهنگی مجلس تصریح کرد: دستگاه‌های دولتی و اجرایی موظف‌اند قوانین و مقررات موجود را رعایت و بر اجرای آن‌ها نظارت کنند؛ اما متأسفانه در برخی موارد، حتی خود این دستگاه‌ها نیز در انجام این وظیفه کوتاهی می‌کنند. در این میان، به‌ویژه از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انتظار می‌رود که موضوع را با جدیت بیشتری پیگیری کند.

حجت‌الاسلام سیاوشی گفت: ضرورت دارد قانون حجاب و عفاف، به‌خصوص در مجامع عمومی، مراسم ملی و مذهبی، کنسرت‌ها و سایر اجتماعات، مورد توجه قرار گیرد و دست‌کم خطوط قرمز و ضوابط قانونی در این فضاها رعایت شود.

نماینده مردم چادگان، فریدن و فریدونشهر در مجلس بیان کرد: انتظار می‌رود دولت، به‌ویژه وزارت کشور، نیروی انتظامی و سایر دستگاه‌های مسئول و متولی، به وظایف قانونی خود عمل کنند و در چارچوب قانون، جلوی بی‌بندوباری را بگیرند چون اگر نگیرند ترک فعل کرده‌اند و این یک کار حرام است.