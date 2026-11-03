باشگاه خبرنگاران جوان؛ میثم ایران‌نژاد - آقامیری، دبیر شورای عالی فضای مجازی با اشاره به خطرات امنیتی ناشی از نصب نرم‌افزارها و برنامک‌های کاربردی از منابع غیرمعتبر هشدار داد: برخی از نرم‌افزارهایی که روی گوشی‌های هوشمند یا سخت‌افزارهای مختلف نصب می‌شوند، اگر از منابع مشخص و معتبر تهیه نشده باشند و از طریق کانال‌ها یا گروه‌های نامشخص دریافت گردند، آلوده بوده و خطرات جدی برای کاربران ایجاد می‌کنند؛ بخش نخست این تهدیدات متوجه حریم خصوصی و برداشت اطلاعات شخصی کاربران برای سوءاستفاده‌های احتمالی است.

وی خطر دوم و مهم‌تر این بدافزارها را هدف قرار دادن زیرساخت‌های شبکه خواند و افزود: یکی دیگر از خطرات جدی این است که نرم‌افزار آلوده، گوشی کاربر را وسیله‌ای برای ایجاد مزاحمت و اختلال در سایر سامانه‌ها و خدماتی که مورد استفاده عموم مردم است قرار می‌دهد. در این حالت، کاربر خود از مشکل ایجادشده بی‌خبر است، اما طراحان بدافزار (که ممکن است در خارج از کشور یا جای دیگری مستقر باشند) با اصطلاحاً «زامبی» کردن گوشی‌ها، از طریق آن‌ها شروع به ایجاد اختلال در شبکه می‌کنند.

دبیر شورای عالی فضای مجازی تأکید کرد که این تهدیدات تنها محدود به فیلترشکن‌ها نیست، بلکه دانلود بازی‌ها یا حتی ابزارهای ساده‌ای همچون نرم‌افزار «چراغ‌قوه» از منابع نامعلوم نیز می‌تواند حامل کدهای مخرب و آلوده باشد.

وی در پایان از تهیه گزارش‌های تخصصی و تلاش برای ارتقای سطح آگاهی عمومی خبر داد و خاطرنشان کرد: گزارش‌های متعددی در این خصوص تهیه شده و ارتقاهایی در حال انجام است تا بتوانیم کاربران را از خطرات برنامک‌های آلوده آگاه کنیم؛ با این حال، مهم‌ترین مسئله این است که نصب تمامی برنامه‌ها و نرم‌افزارها صرفاً از طریق منابع معتبر صورت پذیرد.