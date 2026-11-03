برخورد ۲ خودرو در محور سروستان - شیراز ۴ فوتی و ۶ مصدوم به همراه داشت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مژده عینی - وکیل زاده مسئول روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز اظهار کرد: با اعلام برخورد یک دستگاه نیسان وانت و یک دستگاه پژو ۴۰۵ در محور سروستان به سمت شیراز به مرکز ارتباطات ۱۱۵، نیرو‌های اورژانس به محل اعزام شدند.

او ادامه داد: در این تصادف ۱۰ نفر سرنشین ۲ خودرو بودند که ۴ نفر جان خود را از دست دادند و ۶ نفر مصدوم شدند.

وکیل زاده تصریح کرد: مصدومان پس از دریافت خدمات درمانی اولیه در محل حادثه، برای تکمیل درمان به بیمارستان شهدای سروستان منتقل شدند.

مسئول روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز ادامه داد: برای امدادرسانی به حادثه دیدگان ۲ دستگاه آمبولانس اورژانس به محل اعزام شد.