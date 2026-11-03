اجرای سه پروژه مهم گازرسانی در لرستان؛ پیشرفت خط انتقال گاز دورود به ۸۸ درصد رسید

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - استاندار لرستان با اشاره به روند اجرای پروژه‌های زیرساختی حوزه انرژی در استان، از پیشرفت قابل توجه چند طرح مهم گازرسانی خبر داد و اظهار کرد: توسعه زیرساخت‌های انتقال و توزیع گاز از جمله برنامه‌های مهم در مسیر ارتقای خدمات‌رسانی، افزایش پایداری شبکه و تأمین مطمئن انرژی برای شهروندان و روستاییان است.

وی با تشریح آخرین وضعیت پروژه اجرای خط انتقال سراسری گاز بیستون به هرسین افزود: این پروژه با اعتباری بیش از ۲۵ میلیارد تومان و پیشرفت فیزیکی ۸۶ درصد در حال اجراست.

استاندار لرستان با بیان اینکه اجرای این طرح با هدف پایدارسازی شبکه گاز استان دنبال می‌شود، تصریح کرد: تکمیل خط انتقال گاز بیستون به هرسین می‌تواند ظرفیت زیرساخت‌های انتقال انرژی را تقویت کرده و در افزایش پایداری تأمین گاز نقش مهمی ایفا کند.

توسعه گازرسانی به روستا‌های محور بزنوید الیگودرز

وی در ادامه به اجرای پروژه گازرسانی به روستا‌های محور روستا‌های مجاور بزنوید در شهرستان الیگودرز اشاره کرد و گفت: این طرح با اعتباری بالغ بر ۱۹ میلیارد تومان و پیشرفت فیزیکی ۵۷ درصد در دست اجرا قرار دارد

به گفته استاندار، اجرای این پروژه در راستای توسعه زیرساخت‌های خدماتی در مناطق روستایی انجام می‌شود و تکمیل آن می‌تواند زمینه دسترسی بیشتر ساکنان این مناطق به خدمات پایدار گازرسانی را فراهم کند.

گازرسانی به مناطق روستایی، علاوه بر ارتقای سطح رفاه خانوارها، می‌تواند به کاهش مشکلات تأمین سوخت، بهبود شرایط زندگی و فراهم شدن بستر مناسب‌تر برای توسعه و ماندگاری جمعیت در روستا‌ها کمک کند.

خط انتقال گاز دورود در آستانه تکمیل؛ پیشرفت ۸۸ درصدی پروژه

استاندار لرستان همچنین از پیشرفت ۸۸ درصدی پروژه خط انتقال گاز شهرستان دورود خبر داد و اظهار کرد: این پروژه با اعتباری بیش از ۳۱ میلیارد تومان در حال اجراست و مراحل اجرایی آن با پیشرفت قابل توجهی دنبال می‌شود.

وی با اشاره به اهمیت این طرح در تقویت زیرساخت‌های انرژی شهرستان دورود خاطرنشان کرد: تکمیل خط انتقال گاز این شهرستان می‌تواند به افزایش ظرفیت انتقال، بهبود پایداری شبکه و تقویت روند تأمین گاز مشترکان کمک کند.