باشگاه خبرنگاران جوان - جان بوسنیچ، تحلیلگر سیاسی می‌گوید هر دو حزب اصلی آمریکا تحت نفوذ جریان‌های صهیونیستی و سرمایه‌دارانی هستند که از طریق تأمین مالی انتخابات بر سیاست این کشور اثر می‌گذارند. او همچنین از نارضایتی بخشی از رأی‌دهندگان محافظه‌کار از سیاست‌های جنگ‌طلبانه ترامپ و فاصله گرفتن آن‌ها از حزب جمهوری‌خواه خبر داد.

به گفته بوسنیچ، از دست دادن اکثریت مجلس نمایندگان و سنا می‌تواند قدرت ترامپ برای پیشبرد سیاست‌های جنگی، از جمله در قبال ایران و اوکراین، را محدود کند. با این حال، او با اشاره به اختیار رئیس‌جمهور آمریکا برای آغاز درگیری نظامی تا ۶۰ روز پیش از تصمیم‌گیری کنگره، شرایط کنونی را خطرناک توصیف کرد.