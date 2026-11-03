وزیر اقتصاد ودارایی دو هدف اصلی سفر خود را مذاکره با وزرای همتا و وزرای اقتصادی ترکیه عنوان کرد و انتقال کریدورها و توسعه تجارت از مرزهای زمینی را اولویت اصلی کشور در شرایط فعلی دانست.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - سید علی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اهداف سفر خود به ترکیه، دو محور اصلی این سفر را شرکت در نشست و مذاکره با وزرای همتا و همچنین دیدار و گفت‌وگو با برخی از وزرای اقتصادی ترکیه درباره توسعه روابط اقتصادی و تجاری دو کشور اعلام کرد.

 مدنی‌زاده گفت: «دو هدف اصلی از این سفر داریم؛ در وهله اول طبیعتاً شرکت در این نشست و گفت‌وگو و مذاکره با وزرای همتا، و علاوه بر آن به‌طور مشخص با برخی از وزرای اقتصادی ترکیه ملاقات خواهیم داشت و در خصوص توسعه روابط اقتصادی و تجاری کشور با آن‌ها مذاکره می‌کنیم.»

وی با تأکید بر اولویت‌های اقتصادی کشور در شرایط کنونی افزود: «ما در حال حاضر بحث انتقال کریدورها و توسعه روابط تجاری از طریق مرزهای زمینی را یکی از اولویت‌های اصلی خود در این شرایط می‌دانیم و این مذاکرات با کشورهای همسایه و کشورهای همسو کمک می‌کند تا فرایند صادرات، واردات و ترانزیت به کشور تسهیل شود.»

 

برچسب ها: اقتصاد ، ترانزیت
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