وزارت بهداشت یمن از شهادت ۱۷ غیرنظامی و زخمی شدن ۵۹ نفر دیگر در حملات ۲۴ ساعت گذشته ائتلاف سعودی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - وزارت بهداشت یمن در صنعا امروز سه‌شنبه اعلام کرد که در حملات ائتلاف سعودی طی ۲۴ ساعت گذشته ۷۶ غیرنظامی کشته و زخمی شده‌اند.

این وزارتخانه در بیانیه‌ای که توسط خبرگزاری یمنی «سبا» منتشر شد، توضیح داد که این آمار شامل ۱۷ شهید و ۵۹ زخمی است و خاطرنشان کرد که بیشتر قربانیان کودک بوده‌اند و شدت جراحات متفاوت بوده است.

این در حالی است که نیرو‌های مسلح یمن به پاسخ مشروع خود به تجاوز سعودی که مرتکب قتل عام غیرنظامیان می‌شود، با هدف قرار دادن فرودگاه‌ها و تأسیسات حیاتی عربستان سعودی و مقابله با تجمع نیرو‌های وابسته به عربستان در خاک یمن می‌شود، ادامه می‌دهند.

سرتیپ یحیی سریع، سخنگوی نیرو‌های مسلح یمن، روز دوشنبه تأیید کرد که فرودگاه دمام در عربستان سعودی طی ۴۸ ساعت گذشته هدف دو پهپاد قرار گرفته است و خاطرنشان کرد که «این عملیات با موفقیت به هدف خود رسید».

سریع افزود: «ما رادار هشدار اولیه در جیزان را با پهپاد هدف قرار دادیم و ضربه مستقیم بود و همچنین یک هواپیمای ترابری نظامی را در فرودگاه جیزان هدف قرار دادیم.»

سریع در بیانیه‌ای جداگانه اعلام کرد که جنگنده‌های سعودی طی چند ساعت گذشته ۱۰۹ حمله هوایی انجام داده‌اند و اماکن غیرنظامی را در استان‌های صعده، تعز، لحج، الجوف و حدیده هدف قرار داده‌اند.

منبع: المیادین

برچسب ها: جنگ یمن ، حمله به یمن
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