باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

ماجرای نوادگان فردی که راهی جز غارت دیگران نداشت + فیلم

در تاریخ از کریستوف کلمب به عنوان یک غارتگر وحشی یاد می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - مهدی حسنوند، کارشناس انرژی در برنامه تلویزیونی گفت: آمریکایی‌ها نوادگان کریستف کلمبی هستند که برای بقای خودشان راهی جز غارت دیگران نمی‌بینند.

مطالب مرتبط
ماجرای نوادگان فردی که راهی جز غارت دیگران نداشت + فیلم
young journalists club

درحال حاضر انتخابات آمریکا در چه وضعیتی قرار دارد؟ + فیلم

ماجرای نوادگان فردی که راهی جز غارت دیگران نداشت + فیلم
young journalists club

اعتراضات گسترده در اروپا در پی افزایش هزینه‌های زندگی و پیامد‌های جنگ علیه ایران + فیلم

ماجرای نوادگان فردی که راهی جز غارت دیگران نداشت + فیلم
young journalists club

نفوذ جریان‌های حامی رژیم اسرائیل بر هر دو حزب اصلی آمریکا + فیلم

پربیننده‌ترین‌ها
انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا؛ ترامپ زیر فشار جنگ و گرانی + فیلم
۹۷۷

انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا؛ ترامپ زیر فشار جنگ و گرانی + فیلم

۱۲ . آبان . ۱۴۰۵
درحال حاضر مذاکرات بین ایران و آمریکا در چه وضعیتی قرار دارد؟ + فیلم
۷۶۷

درحال حاضر مذاکرات بین ایران و آمریکا در چه وضعیتی قرار دارد؟ + فیلم

۱۲ . آبان . ۱۴۰۵
۱۳ آبان؛ روز افشای چهره واقعی سفارت آمریکا + فیلم
۵۵۲

۱۳ آبان؛ روز افشای چهره واقعی سفارت آمریکا + فیلم

۱۲ . آبان . ۱۴۰۵
برملا شدن دروغ رفاه مطلق اروپایی با تصاویر واقعی خیابان‌های پاریس + فیلم
۵۵۰

برملا شدن دروغ رفاه مطلق اروپایی با تصاویر واقعی خیابان‌های پاریس + فیلم

۱۲ . آبان . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha