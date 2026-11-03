باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - استیو ویتکاف، فرستاده ویژه رئیس‌جمهور آمریکا، اعلام کرد مذاکرات سه‌جانبه میان روسیه، آمریکا و اوکراین با میانجی‌گری واشنگتن، روز‌های ۱۰ و ۱۱ نوامبر در ابوظبی برگزار خواهد شد.

ویتکاف در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که این مذاکرات در چارچوب تلاش دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، برای پایان دادن به جنگ اوکراین برگزار می‌شود و موضوعاتی همچون ترتیبات امنیتی پس از جنگ، کاهش تنش‌ها، مسائل بشردوستانه و گام‌های بعدی در مسیر صلح را در بر می‌گیرد.

وی همچنین از برگزاری رایزنی‌های آمریکا با نمایندگان فرانسه، آلمان، انگلیس، اتحادیه اروپا و ناتو در بروکسل طی این هفته خبر داد. به گفته ویتکاف، این گفت‌و‌گو‌ها بر تضمین‌های امنیتی اوکراین، معماری امنیتی اروپا پس از جنگ و فرصت‌های اقتصادی برای بازسازی اوکراین متمرکز خواهد بود.

در همین حال، خبرگزاری رویترز به نقل از یک منبع در میان مقام‌های آمریکایی گزارش داد که ویتکاف و جرد کوشنر، داماد ترامپ، احتمالاً نمایندگی آمریکا را در مذاکرات ابوظبی بر عهده خواهند داشت.

پیش‌تر، ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، در دیدار با ویتکاف از آمادگی مسکو برای ازسرگیری مذاکرات سه‌جانبه با هدف حل‌وفصل مناقشه اوکراین خبر داده بود. یوری اوشاکوف، دستیار رئیس‌جمهور روسیه، نیز اعلام کرده بود که این مذاکرات ممکن است در ۱۰ روز نخست نوامبر در ابوظبی برگزار شود.

منبع: خبرگزاری تاس