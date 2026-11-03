باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - برنا، مدیرکل کتابخانه‌های عمومی لرستان، با اشاره به استقبال از طرح «نذر کتاب» در استان اظهار کرد: از ابتدای سال ۱۴۰۵ تاکنون، ۲۵ هزار و ۸۰۰ نسخه کتاب به ارزش ۵۰ میلیارد ریال در قالب این طرح دریافت شده است.

وی افزود: در راستای توسعه منابع مطالعاتی و تسهیل دسترسی علاقه‌مندان به کتاب و کتابخوانی، بیش از ۱۰ هزار عنوان کتاب صوتی نیز به مجموعه منابع کتابخانه‌های عمومی استان اضافه شده است.

این اقدامات در راستای غنی‌سازی منابع کتابخانه‌ها، گسترش فرهنگ مطالعه و فراهم کردن فرصت دسترسی بیشتر شهروندان به منابع متنوع مطالعاتی انجام شده است.