مدیرکل کتابخانه‌های عمومی لرستان از دریافت ۲۵ هزار و ۸۰۰ نسخه کتاب به ارزش ۵۰ میلیارد ریال در قالب طرح «نذر کتاب» از ابتدای سال ۱۴۰۵ تاکنون خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش  - برنا، مدیرکل کتابخانه‌های عمومی لرستان، با اشاره به استقبال از طرح «نذر کتاب» در استان اظهار کرد: از ابتدای سال ۱۴۰۵ تاکنون، ۲۵ هزار و ۸۰۰ نسخه کتاب به ارزش ۵۰ میلیارد ریال در قالب این طرح دریافت شده است.

وی افزود: در راستای توسعه منابع مطالعاتی و تسهیل دسترسی علاقه‌مندان به کتاب و کتابخوانی، بیش از ۱۰ هزار عنوان کتاب صوتی نیز به مجموعه منابع کتابخانه‌های عمومی استان اضافه شده است.

این اقدامات در راستای غنی‌سازی منابع کتابخانه‌ها، گسترش فرهنگ مطالعه و فراهم کردن فرصت دسترسی بیشتر شهروندان به منابع متنوع مطالعاتی انجام شده است.

 

 

برچسب ها: کتاب و کتاب خوانی ، لرستان
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