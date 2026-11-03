مدیرعامل ایران ایر گفت: سازمان حج و زیارت پس از نهایی شدن مذاکرات و انعقاد قرارداد با طرف عربستانی، برنامه پرواز‌های زیارتی را به شرکت‌های هواپیمایی اعلام خواهد کرد و پس از رفع موانع موجود، آمادگی داریم پرواز‌های زائران را به مقاصد مدینه، جده انجام دهیم.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - طاهر عبدالحی مدیرعامل ایران ایر در گفت وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان  با اشاره به برنامه‌ریزی برای انجام پروازهای حج و عمره گفت: سازمان حج و زیارت پس از نهایی شدن مذاکرات و انعقاد قرارداد با طرف عربستانی، برنامه پروازهای زیارتی را به شرکت‌های هواپیمایی اعلام خواهد کرد و پس از رفع موانع موجود، آمادگی داریم پروازهای زائران را به مقاصد مدینه، جده و طائف انجام دهیم.

وی با بیان اینکه جلسات مقدماتی در این زمینه با برخی مسئولان برگزار شده است، افزود: مقرر شده است پس از برطرف شدن موانع و نهایی شدن مذاکرات با عربستان، هماهنگی‌های لازم برای انجام پروازهای زیارتی صورت گیرد.

مدیرعامل ایران ایر همچنین درباره آخرین وضعیت پروازها به عراق اظهار کرد: پس از اعمال تحریم‌های جدید، پروازها به مقاصد مختلف عراق لغو شد، اما پس از مدتی مجوز انجام پرواز به نجف صادر شد و در حال حاضر پروازهای این مسیر ادامه دارد.

وی ادامه داد: پیش از این علاوه بر نجف، به مقصد بغداد نیز پرواز داشتیم، اما محدودیتی که حدود یک ماه گذشته برای پروازهای بغداد اعمال شده، همچنان پابرجاست و تاکنون مجوز پرواز به سایر شهرهای عراق نیز صادر نشده است.

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برچسب ها: حمل‌ونقل ، پرواز
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نظرات کاربران
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۳۴ ۱۲ آبان ۱۴۰۵
باید اتوبان و قطار ایران به نجف فورا راه اندازی بشه و بشدت ازشون مراقبت بشه
۱
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