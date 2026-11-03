باشگاه خبرنگاران جوان- علیرضا رضائی مدیرکل راه‌آهن شمالشرق (۱) با اشاره به ظرفیت‌های صنعتی استان و اهمیت توسعه حمل‌ونقل ریلی در شرایط کنونی اظهار داشت: حدود ۷۵ درصد کلر کشور در مجموعه کلران استان تولید می‌شود و این مجموعه از ظرفیت قابل توجهی در تولید و صادرات برخوردار است.

وی ابراز داشت: در کنار آن، مجموعه‌های صنعتی دیگری نیز در استان فعالیت دارند که می‌توانند از امکانات شبکه ریلی برای انتقال محصولات خود استفاده کنند.

صادرات کلران به چین از مسیر ریلی

رضایی، با اشاره به آغاز بارگیری ریلی محصولات کلران برای صادرات به چین تصریح کرد: برای نخستین بار، محموله صادراتی این مجموعه به‌صورت ریلی بارگیری و از محل شرکت به سمت چین ارسال شد. همچنین در این فرآیند، امکان بارگیری ریلی در مجموعه صنعتی ناودان نیز فراهم شده و محموله‌ها از همان محل به شبکه ریلی متصل می‌شوند.

مدیرکل راه‌آهن شمالشرق (۱) با تأکید بر اهمیت این اقدام در شرایط محدودیت مسیر‌های دریایی و بسته‌شدن تنگه هرمز افزود: در شرایطی که مسیر‌های دریایی با محدودیت مواجه می‌شوند، توسعه حمل‌ونقل ریلی می‌تواند به‌عنوان یک مسیر جایگزین و قابل اتکا برای جابه‌جایی کالا‌های صادراتی مورد استفاده قرار گیرد. از این رو، اقدامات انجام‌شده برای توسعه بارگیری مستقیم از واحد‌های صنعتی و انتقال محموله‌ها به مقاصد خارجی، اهمیت ویژه‌ای دارد.

وی، با اشاره به فعال‌شدن ظرفیت‌های گمرکی و استقبال واحد‌های صنعتی استان از خدمات ریلی خاطرنشان کرد: باهمکاری گمرک و فعالیت‌های آن صادرات با شرایط بسیار مناسبی دنبال می‌شود.

او گفت: تقریباً تمامی کارخانه‌ها و شرکت‌های بزرگ صنعتی استان، از جمله مجموعه‌های فولادی، ذوب‌آهن و سیمان شاهرود، ظرفیت بهره‌گیری از این امکانات را دارند و می‌توانند بخشی از جابه‌جایی محصولات خود را از طریق راه‌آهن انجام دهند.

رضائی در پایان با اشاره به جایگاه صنایع صادرات‌محور استان سمنان بیان کرد: صنایع بزرگی مانند سیمان شاهرود سهم قابل توجهی در بازار‌های صادراتی دارند و بخشی از محصولات خود را به کشور افغانستان صادر می‌کنند. حجم فعالیت این واحد‌ها و ماهیت انرژی‌بر و گسترده تولیداتشان، ضرورت استفاده بیشتر از حمل‌ونقل ریلی را نشان می‌دهد.

وی تصریح کرد:توسعه این ظرفیت‌ها می‌تواند ضمن تسهیل صادرات، هزینه‌های لجستیکی را کاهش دهد و به تقویت جایگاه صنعتی و اقتصادی استان در بازار‌های منطقه‌ای و بین‌المللی کمک کند.

منبع: تسنیم