باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

مردم برای گرامیداشت ۱۳ آبان آماده می‌شوند + فیلم

همزمان با فرارسیدن روز مبارزه با استکبار جهانی و سالروز تسخیر لانه جاسوسی آمریکا، مردم برای گرامیداشت این روز آماده می‌شوند.

 باشگاه خبرنگاران جوان - مردم در آستانه ۱۳ آبان، روز مبارزه با استکبار جهانی و سالروز تسخیر لانه جاسوسی آمریکا به دست دانشجویان پیرو خط امام، خود را برای برگزاری مراسم گرامیداشت این روز آماده می‌کنند.

 

مطالب مرتبط
مردم برای گرامیداشت ۱۳ آبان آماده می‌شوند + فیلم
young journalists club

دیدار دانش‌آموزان و دانشجویان با رهبر انقلاب + فیلم

مردم برای گرامیداشت ۱۳ آبان آماده می‌شوند + فیلم
young journalists club

روز ۱۳ آبان با سه واقعه تاریخی و مهم + فیلم

مردم برای گرامیداشت ۱۳ آبان آماده می‌شوند + فیلم
young journalists club

راهپیمایی۱۳ آبان در شهر‌های مختلف کشور + فیلم

پربیننده‌ترین‌ها
انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا؛ ترامپ زیر فشار جنگ و گرانی + فیلم
۹۷۷

انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا؛ ترامپ زیر فشار جنگ و گرانی + فیلم

۱۲ . آبان . ۱۴۰۵
درحال حاضر مذاکرات بین ایران و آمریکا در چه وضعیتی قرار دارد؟ + فیلم
۷۶۷

درحال حاضر مذاکرات بین ایران و آمریکا در چه وضعیتی قرار دارد؟ + فیلم

۱۲ . آبان . ۱۴۰۵
۱۳ آبان؛ روز افشای چهره واقعی سفارت آمریکا + فیلم
۵۵۲

۱۳ آبان؛ روز افشای چهره واقعی سفارت آمریکا + فیلم

۱۲ . آبان . ۱۴۰۵
برملا شدن دروغ رفاه مطلق اروپایی با تصاویر واقعی خیابان‌های پاریس + فیلم
۵۵۰

برملا شدن دروغ رفاه مطلق اروپایی با تصاویر واقعی خیابان‌های پاریس + فیلم

۱۲ . آبان . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha