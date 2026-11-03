\n\u00a0\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0645\u0631\u062f\u0645 \u062f\u0631 \u0622\u0633\u062a\u0627\u0646\u0647 \u06f1\u06f3 \u0622\u0628\u0627\u0646\u060c \u0631\u0648\u0632 \u0645\u0628\u0627\u0631\u0632\u0647 \u0628\u0627 \u0627\u0633\u062a\u06a9\u0628\u0627\u0631 \u062c\u0647\u0627\u0646\u06cc \u0648 \u0633\u0627\u0644\u0631\u0648\u0632 \u062a\u0633\u062e\u06cc\u0631 \u0644\u0627\u0646\u0647 \u062c\u0627\u0633\u0648\u0633\u06cc \u0622\u0645\u0631\u06cc\u06a9\u0627 \u0628\u0647 \u062f\u0633\u062a \u062f\u0627\u0646\u0634\u062c\u0648\u06cc\u0627\u0646 \u067e\u06cc\u0631\u0648 \u062e\u0637 \u0627\u0645\u0627\u0645\u060c \u062e\u0648\u062f \u0631\u0627 \u0628\u0631\u0627\u06cc \u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0645\u0631\u0627\u0633\u0645 \u06af\u0631\u0627\u0645\u06cc\u062f\u0627\u0634\u062a \u0627\u06cc\u0646 \u0631\u0648\u0632 \u0622\u0645\u0627\u062f\u0647 \u0645\u06cc\u200c\u06a9\u0646\u0646\u062f.\n\u00a0\n