ترامپ مدعی شد واشنگتن ممکن است ناچار شود کوه کلنگ (پیکاکس) در ایران را هدف قرار دهد و  آمریکا می‌تواند این عملیات را «در یک ساعت» انجام دهد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در گفت‌و‌گو با شان هنیتی، مجری شبکه فاکس‌نیوز، در ادامه اظهارات بی اساس خود مدعی شد واشنگتن ممکن است ناچار شود کوه کلنگ (پیکاکس) در ایران را هدف قرار دهد و  آمریکا می‌تواند این عملیات را «در یک ساعت» انجام دهد و «هر زمانی که بخواهیم» اقدام کند.

ترامپ با وجود ادعای نابودی توانمندی‌های هسته‌ای ایران در حملات پیشین آمریکا، از احتمال اقدام نظامی جدید سخن گفت. وی در عین حال درگیری با ایران را «جنگی بسیار ملایم» توصیف کرد و مدعی شد احتمال دستیابی به توافق با تهران بسیار زیاد است.

رئیس‌جمهور آمریکا همچنین مدعی شد واشنگتن از موضع «قدرت کامل» مذاکره می‌کند.

در همین حال، جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور آمریکا، از پیشرفت در گفت‌و‌گو‌های دو کشور خبر داد و اعلام کرد در رایزنی‌ها برای پایان دادن به درگیری‌ها «مقداری پیشرفت» حاصل شده است.

ونس در جمع خبرنگاران در پایگاه مشترک اندروز گفت که پس از گفت‌و‌گو با ترامپ، هر دو نسبت به چشم‌انداز دستیابی به توافق از مسیر مذاکره احساس خوبی دارند و واشنگتن به تلاش‌های خود ادامه خواهد داد.

با این حال، معاون رئیس‌جمهور آمریکا تأکید کرد ترامپ احتمال ازسرگیری حملات علیه ایران یا اتخاذ اقدامات دیگر علیه جمهوری اسلامی را منتفی نمی‌داند. ونس همچنین با اشاره به آنچه غیرقابل پیش‌بینی بودن طرف ایرانی خواند، گفت باید دید آیا امکان پیشرفت بیشتر در مذاکرات وجود دارد یا خیر.

اظهارات مقام‌های آمریکایی در حالی است که شب گذشته آمریکا به اهدافی در قشم حمله کرد.

در این میان، گزارش‌های پیشین رسانه‌های آمریکایی از جمله آکسیوس حاکی از آن بود که ترامپ در شرایط کنونی قصد ندارد بلافاصله پس از انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره در سوم نوامبر، عملیات نظامی علیه ایران را از سر بگیرد؛ موضوعی که در کنار اظهارات اخیر واشنگتن، از تداوم ابهام درباره مسیر پیش‌روی درگیری‌ها حکایت دارد.

منبع: فاکس نیوز

برچسب ها: حمله آمریکا به ایران ، جنگ ایران و آمریکا
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۸
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۰۳ ۱۲ آبان ۱۴۰۵
حمله هم میکنه!
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Iran (Islamic Republic of)
شیروان
۱۲:۳۵ ۱۲ آبان ۱۴۰۵
ممکن است ناچار شویم کاخ سفید را با بمب اتم بزنیم.
۰
۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۰۳ ۱۲ آبان ۱۴۰۵
مااونجا نمیتونیم ترقه بزنیم چه برسه به بمب
بگیر بخواب باباجان!
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۰۳ ۱۲ آبان ۱۴۰۵
اونوقت باید جواب پخش شدن مواد رادیواکتیو در جو زمین رو هم بده
۰
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۰۱ ۱۲ آبان ۱۴۰۵
آمریکا جنایتکار و اسرائیل جنایتکار نمی‌توانند با جنگ مردم ایران را تسلیم کنند
ترامپ جنایتکار مورد اعتماد ما نیست و از سال 1397 تاکنون هم نبوده است.
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۰۰ ۱۲ آبان ۱۴۰۵
الهی اون کلنگ بخوره به کمرت که دیگه نتونی قد راست کنی
۰
۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۳۸ ۱۲ آبان ۱۴۰۵
در صورت شروع جنگ مجدد به کوه گلنگ پدر نیروهای ارتش تورویستی آمریکا و اسرائیل در منطقه در می آوریم. تمام زیر ساخت‌ها و اماکن حساس و پایگاه‌ها و ناوها آمریکا و اسرائیل نابود می‌شود.
۲
۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۱۴ ۱۲ آبان ۱۴۰۵
این مرتیکه سگ زرد حرف مفت زیاد میزنه هر بار پارس میکنه
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