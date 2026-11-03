باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - مدیرکل استاندارد لرستان از انجام ۳ هزار و ۷۷۸ مورد بازرسی در قالب طرح‌های نظارتی و کنترل بازار طی هفت ماه گذشته خبر داد و گفت: نظارت بر کیفیت کالاهای عرضه‌شده، صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان و ارتقای ایمنی تجهیزات و خدمات، از مهم‌ترین اولویت‌های این مجموعه در استان است.

وی با اشاره به گستردگی فعالیت‌های اداره‌کل استاندارد لرستان اظهار کرد: این مجموعه با تمرکز بر نظارت بر بازار، کنترل کیفیت تولیدات داخلی، بررسی کالاهای وارداتی و صادراتی و پایش اجرای الزامات استاندارد، اقدامات متعددی را با هدف افزایش اعتماد عمومی به کیفیت محصولات و خدمات به اجرا گذاشته است.

مدیرکل استاندارد لرستان با بیان اینکه نظارت مستمر بر بازار یکی از ابزارهای اصلی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان است، افزود: در همین راستا، طی هفت ماه گذشته ۳ هزار و ۷۷۸ مورد بازرسی در قالب طرح‌های نظارتی و کنترل بازار انجام شده است.

وی تصریح کرد: این بازرسی‌ها با هدف بررسی انطباق کالاهای عرضه‌شده با الزامات استاندارد، شناسایی موارد عدم انطباق و جلوگیری از عرضه محصولات فاقد کیفیت مطلوب انجام می‌شود و نقش مهمی در افزایش اطمینان مردم نسبت به کالاهای موجود در بازار دارد.

وی با تأکید بر اینکه کیفیت کالا نباید صرفاً در مرحله تولید مورد توجه قرار گیرد، خاطرنشان کرد: نظارت بر بازار و بررسی محصولات در مرحله عرضه نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است؛ چراکه مصرف‌کننده باید اطمینان داشته باشد کالایی که خریداری می‌کند، از حداقل الزامات کیفی و استاندارد برخوردار است.

۳۸۰ نمونه‌برداری و آزمون در قالب طرح طاها

مدیرکل استاندارد لرستان در ادامه به اقدامات انجام‌شده در حوزه نمونه‌برداری و آزمون کالاها اشاره کرد و گفت: در این مدت ۳۸۰ مورد نمونه‌برداری و آزمون در قالب طرح طاها انجام شده است.

وی افزود: همچنین در چارچوب طرح کنترل بازار سوخت مایع، ۶ مورد نمونه‌برداری و آزمون به ثبت رسیده که با هدف بررسی کیفیت و انطباق فرآورده‌های مشمول با الزامات و معیارهای مربوط انجام شده است.

به گفته وی، نمونه‌برداری و آزمون محصولات یکی از مراحل مهم فرآیند نظارت بر بازار به شمار می‌رود و نتایج آن می‌تواند در شناسایی کالاهای نامنطبق و پیشگیری از عرضه محصولات فاقد کیفیت لازم نقش مؤثری ایفا کند.

۲۲۰ بازرسی از شهربازی‌ها و زمین‌های بازی؛ ایمنی کودکان در اولویت

مدیرکل استاندارد لرستان همچنین با اشاره به اهمیت نظارت بر تجهیزات تفریحی و بازی اظهار کرد: طی هفت ماه گذشته ۲۲۰ مورد بازرسی از تجهیزات شهربازی‌ها و زمین‌های بازی انجام شده است.

وی با بیان اینکه ایمنی تجهیزات تفریحی ارتباط مستقیمی با سلامت و امنیت شهروندان، به‌ویژه کودکان دارد، افزود: بررسی وضعیت فنی تجهیزات، رعایت الزامات ایمنی و اطمینان از انطباق آن‌ها با استانداردهای مربوط، از موضوعات مهم در این حوزه است.

وی تأکید کرد: شهربازی‌ها و زمین‌های بازی از فضاهای پرمراجعه خانواده‌ها هستند و هرگونه بی‌توجهی به الزامات ایمنی در این اماکن می‌تواند سلامت استفاده‌کنندگان را با مخاطره مواجه کند؛ از این رو نظارت بر این تجهیزات با حساسیت ویژه دنبال می‌شود.

مدیرکل استاندارد لرستان در پایان خاطرنشان کرد: توسعه نظارت‌های میدانی، تقویت فرآیندهای ارزیابی کیفیت و استمرار بازرسی‌ها، در کنار همکاری تولیدکنندگان، عرضه‌کنندگان و بهره‌برداران خدمات، می‌تواند زمینه ارتقای سطح استاندارد در استان را فراهم کند.

وی افزود: هدف نهایی مجموعه استاندارد، اطمینان‌بخشی به مردم، حمایت از تولید باکیفیت، افزایش ایمنی خدمات و محصولات و صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان است؛ مسیری که تحقق آن نیازمند نظارت مستمر و مشارکت همه بخش‌های مرتبط خواهد بود.