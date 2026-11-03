کره شمالی از آزمایش موشک‌های کروز راهبردی با کلاهک انفجاری خبر داد که به گفته پیونگ‌یانگ، قادر است منطقه‌ای به وسعت پنج تا شش هکتار را نابود کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - خبرگزاری رسمی کره شمالی از انجام آزمایش موشک‌های کروز راهبردی خبر داد؛ این آزمایش چند روز پس از آزمایش‌های مشابه با استفاده از مهمات خوشه‌ای صورت گرفته است.

بر اساس گزارش خبرگزاری مرکزی کره، این آزمایش روز دوشنبه انجام شد و هدف آن افزایش توانایی موشک کروز برای مانور در مرحله پایانی مسیر و بهبود قابلیت هدف‌گیری عمودی بود.

این خبرگزاری اعلام کرد: «کلاهک انفجاری با قدرت متوسط که روی این موشک نصب شده، در صورت استفاده از حداکثر قدرت تخریبی خود، قادر است منطقه‌ای به مساحت پنج تا شش هکتار را به خاکستر تبدیل کند.»

یک مقام کره شمالی نیز اعلام کرد این آزمایش با این هدف انجام شده است که نیرو‌های مسلح این کشور بتوانند از امنیت ملی دفاع کرده و در برابر انواع تهدید‌ها بازدارندگی ایجاد کنند.

برخلاف آزمایش موشک‌های بالستیک، آزمایش موشک‌های کروز مشمول تحریم‌ها نمی‌شود.

در همین حال، کره جنوبی اعلام نکرده بود که کره شمالی روز‌های یکشنبه و دوشنبه چه آزمایش‌هایی انجام داده است.

«جانگ دو یونگ»، سخنگوی ستاد مشترک ارتش کره جنوبی، روز دوشنبه در گفت‌و‌گو با خبرنگاران توضیح داد: «تصمیم‌گیری درباره اعلام یا عدم اعلام یک رویداد، بر اساس ارزیابی دقیق نظامی و با در نظر گرفتن حفاظت از تجهیزات، توانمندی‌های نظارتی و شناسایی، امنیت عملیاتی و سایر عوامل انجام می‌شود.»

وی افزود: «ارتش ما تمام موارد شلیک موشک از سوی کره شمالی را اعلام نمی‌کند.»

منبع: النشره

برچسب ها: آزمایش موشکی ، کره شمالی ، کره جنوبی
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