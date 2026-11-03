باشگاه خبرنگاران جوان - فرماندهان انتظامی استان از کشف محموله‌های مواد مخدر، قطعات قاچاق خودرو‌های سنگین، دستگاه‌های استخراج رمز ارز و چوب جنگلی قاچاق در شهرستان‌های مختلف خبر دادند.

همچنین در جریان عملیات‌های پلیسی، تعدادی سارق دستگیر، واحد‌های صنفی متخلف پلمب و خودرو‌های متخلف در محور‌های مواصلاتی استان توقیف شدند.

کشف ۱۷ کیلوگرم تریاک در عملیات مشترک پلیس لرستان و کهگیلویه و بویراحمد

سرهنگ ایوب علیپور، رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان لرستان، در تشریح جزئیات این خبر اظهار داشت: در پی اشراف اطلاعاتی مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر مبنی بر انتقال محموله مواد مخدر توسط سوداگران مرگ با یک دستگاه خودروی سواری از مبدأ استان‌های جنوب شرقی کشور، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار پلیس قرار گرف

وی افزود: مأموران با انجام اقدامات تخصصی و اطلاعاتی، مسیر تردد خودروی مذکور را شناسایی کرده و با همکاری و هماهنگی پلیس استان کهگیلویه و بویراحمد، طی عملیاتی ضربتی و غافلگیرانه، خودروی حامل مواد مخدر را در محور‌های مواصلاتی متوقف کردند.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان لرستان تصریح کرد: در بازرسی دقیق از این خودرو، مقدار ۱۷ کیلو و ۱۰۰ گرم ماده مخدر از نوع تریاک که به طرز ماهرانه‌ای جاسازی شده بود، کشف شد. در این رابطه یک نفر دستگیرشد و پس از تشکیل پرونده مقدماتی برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد.

کشف محموله ۳۰۰ میلیارد ریالی قطعات خودرو‌های سنگین قاچاق در دلفان

سردار محمدرضا هاشمی‌فر، فرمانده انتظامی استان لرستان، در تشریح این خبر اظهار داشت: مأموران انتظامی مستقر در ایست و بازرسی گشور شهرستان دلفان، حین کنترل خودرو‌های عبوری به یک دستگاه کامیون تریلی مشکوک شده و آن را متوقف کردند.

وی افزود: مأموران در بازرسی از این خودرو، مقادیر قابل توجهی قطعات و لوازم یدکی خودرو‌های سنگین فاقد مجوز قانونی را کشف کردند.

فرمانده انتظامی استان لرستان با اشاره به دستگیری یک نفر در این رابطه تصریح کرد: کارشناسان ارزش محموله مکشوفه را ۳۰۰ میلیارد ریال برآورد کرده‌اند.

کشف ۱۵ دستگاه ماینر غیرمجاز در شهرستان کوهدشت

سرهنگ علی امانی، فرمانده انتظامی شهرستان کوهدشت، در تشریح این خبر اظهار داشت: در راستای اجرای طرح مبارزه با مخلان اقتصادی و مقابله با استفاده غیرمجاز از شبکه برق، مأموران پلیس آگاهی شهرستان کوهدشت با انجام اقدامات اطلاعاتی، یک واحد مسکونی را که به محل نگهداری و فعالیت دستگاه‌های استخراج رمز ارز تبدیل شده بود، شناسایی کردند.

فرمانده انتظامی کوهدشت افزود: مأموران پس از هماهنگی قضایی و با همراهی کارشناسان شرکت توزیع برق، از محل مورد نظر بازرسی کرده و موفق به کشف ۱۵ دستگاه ماینر قاچاق شدند.

وی با بیان اینکه کارشناسان ارزش ریالی تجهیزات مکشوفه را ۳۰ میلیارد ریال برآورد کرده‌اند، تصریح کرد: در این رابطه یک متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

پلمب ۶ واحد صنفی متخلف در دورود

سرهنگ مجتبی نوریان، فرمانده انتظامی شهرستان دورود، در تشریح این خبر اظهار داشت: در راستای اجرای طرح نظارت و با هدف صیانت از حقوق شهروندان، طرح‌های کنترل و نظارت بر واحد‌های صنفی از سوی پلیس امنیت عمومی و اتاق اصناف شهرستان دورود به اجرا درآمد

وی گفت: در این طرح، بیش از ۴۰ واحد صنفی در سطح شهرستان مورد بازدید قرار گرفت که در این راستا، ۶ واحد صنفی به علت رعایت نکردن قوانین و مقررات صنفی توسط مأموران اداره نظارت بر اماکن عمومی پلمب و به ۸ واحد نیز اخطار کتبی داده شد.

دستگیری ۴ سارق و کشف ۹ وسیله نقلیه سرقتی در خرم‌آباد

سرهنگ هادی کیانمهر، فرمانده انتظامی شهرستان خرم‌آباد، اظهار داشت: مأموران انتظامی شهرستان خرم‌آباد در راستای اجرای طرح‌های ارتقای امنیت اجتماعی و مقابله با سرقت، با انجام اقدامات پلیسی و گشت‌زنی‌های هدفمند، موفق به دستگیری ۴ نفر از سارقان و کشف ۳ دستگاه موتورسیکلت و یک دستگاه خودروی پژو ۲۰۶ شدند.

وی افزود: در ادامه این عملیات‌ها، ۳ دستگاه موتورسیکلت و همچنین دو دستگاه خودروی پراید و پژو ۴۰۵ که دارای سابقه سرقت بودند، در حوزه استحفاظی کشف شدند و پرونده متهمان تشکیل و به مرجع قضایی ارجاع شد.

دستگیری قاچاقچی چوب و کشف بیش از ۲ تن چوب جنگلی در پلدختر

سرهنگ رسول کرمی‌چگنی، فرمانده انتظامی شهرستان پلدختر، در تشریح جزئیات این خبر اظهار داشت: در راستای اجرای طرح‌های مقابله با قاچاق و حفاظت از منابع طبیعی، مأموران انتظامی شهرستان پلدختر با همکاری و تعامل عوامل یگان حفاظت منابع طبیعی، موفق به شناسایی و دستگیری یک متهم در این حوزه شدند.

وی افزود: در جریان این عملیات، یک دستگاه خودروی حامل ۲ تن چوب جنگلی قاچاق توقیف شد و متهم پس از تشکیل پرونده مقدماتی برای سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضایی شد.

توقیف ۴۶ خودروی متخلف در محور‌های مواصلاتی لرستان

سرهنگ شهرام شادابی‌چگنی، رئیس پلیس راه استان لرستان، اظهار داشت: در راستای ارتقای امنیت ترافیکی و کاهش تصادفات در محور‌های مواصلاتی استان، نیرو‌های پلیس راه طی عملیات‌های نظارتی در ۲۴ ساعت گذشته نسبت به برخورد با متخلفان اقدام کردند.

وی افزود: در پی پایش مستمر محورها، ۴۶ دستگاه خودرو که با انجام حرکات مخاطره‌آمیز، رعایت نکردن سرعت مجاز، سبقت غیرمجاز و سایر موارد مشابه، سلامت سایر کاربران جاده‌ها را به مخاطره انداخته بودند، پس از شناسایی و توقف، توقیف و به پارکینگ منتقل شدند.

منبع: پلیس لرستان