باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - نفت خام وست‌تگزاس اینترمدیت (WTI) پس از کاهش ۷.۴ درصدی، در معاملات روز سه‌شنبه نزدیک به ۹۶ دلار در هر بشکه معامله شد. نفت برنت نیز معاملات خود را در سطحی کمتر از ۱۰۵ دلار در هر بشکه به پایان رساند.

این کاهش قیمت پس از آن رخ داد که مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران، از دریافت اختیارات بیشتر برای مذاکره با آمریکا خبر داد و دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، نیز به احتمال پیشرفت در مسیر دیپلماسی اشاره کرد.

افت قیمت انرژی در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره آمریکا در سوم نوامبر رخ داده است؛ موضوعی که از اهمیت سیاسی برخوردار است، زیرا افزایش قیمت انرژی فشارهای سیاسی بر ترامپ و حزب جمهوری‌خواه را تشدید کرده است.

کاهش قیمت گاز و تداوم خطر افزایش نفت

خوش‌بینی سرمایه‌گذاران به تحولات دیپلماتیک، بازار گاز را نیز تحت تأثیر قرار داد. معاملات آتی گاز طبیعی در اروپا نزدیک به ۹ درصد کاهش یافت و قیمت نفت گرمایشی در آمریکا نیز بزرگ‌ترین افت شش‌ماهه خود را ثبت کرد.

با این حال، چشم‌انداز توافق میان واشنگتن و تهران همچنان نامشخص است. کارن یانگ، کارشناس دانشگاه کلمبیا، هشدار داد که ازسرگیری حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران می‌تواند بار دیگر به افزایش شدید قیمت نفت منجر شود.

نفت برنت در ماه اکتبر نیز در پی نگرانی‌ها از تشدید درگیری‌ها، نزدیک به ۱۴ درصد افزایش قیمت داشت و به بالاترین سطح خود در شش ماه گذشته رسید.

منبع: خبرگزاری یو‌ان‌ان به نقل از بلومبرگ