قیمت جهانی نفت پس از ثبت بیشترین افت در بیش از سه ماه گذشته، در پی نشانه‌هایی از آمادگی تهران و واشنگتن برای ادامه مذاکرات صلح، به ثبات نسبی رسید

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - نفت خام وست‌تگزاس اینترمدیت (WTI) پس از کاهش ۷.۴ درصدی، در معاملات روز سه‌شنبه نزدیک به ۹۶ دلار در هر بشکه معامله شد. نفت برنت نیز معاملات خود را در سطحی کمتر از ۱۰۵ دلار در هر بشکه به پایان رساند.

این کاهش قیمت پس از آن رخ داد که مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران، از دریافت اختیارات بیشتر برای مذاکره با آمریکا خبر داد و دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، نیز به احتمال پیشرفت در مسیر دیپلماسی اشاره کرد.

افت قیمت انرژی در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره آمریکا در سوم نوامبر رخ داده است؛ موضوعی که از اهمیت سیاسی برخوردار است، زیرا افزایش قیمت انرژی فشارهای سیاسی بر ترامپ و حزب جمهوری‌خواه را تشدید کرده است.

کاهش قیمت گاز و تداوم خطر افزایش نفت

خوش‌بینی سرمایه‌گذاران به تحولات دیپلماتیک، بازار گاز را نیز تحت تأثیر قرار داد. معاملات آتی گاز طبیعی در اروپا نزدیک به ۹ درصد کاهش یافت و قیمت نفت گرمایشی در آمریکا نیز بزرگ‌ترین افت شش‌ماهه خود را ثبت کرد.

با این حال، چشم‌انداز توافق میان واشنگتن و تهران همچنان نامشخص است. کارن یانگ، کارشناس دانشگاه کلمبیا، هشدار داد که ازسرگیری حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران می‌تواند بار دیگر به افزایش شدید قیمت نفت منجر شود.

نفت برنت در ماه اکتبر نیز در پی نگرانی‌ها از تشدید درگیری‌ها، نزدیک به ۱۴ درصد افزایش قیمت داشت و به بالاترین سطح خود در شش ماه گذشته رسید.

منبع: خبرگزاری یو‌ان‌ان به نقل از بلومبرگ

برچسب ها: قیمت نفت ، مذاکرات ایران و آمریکا
خبرهای مرتبط
در پی افزایش احتمال توافق اولیه تهران و واشنگتن
افت نزدیک به ۷ درصدی قیمت نفت
حدود یک میلیارد بشکه نفت از ذخایر جهانی برداشت شده است
در پی نگرانی‌ها از تشدید تنش نظامی میان آمریکا و ایران
افزایش بیش از ۲ درصدی قیمت نفت برنت
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
پارلمان گرینلند توافقنامه امنیتی با آمریکا را تصویب کرد
آیزنکوت: رفتار نتانیاهو خطری واقعی برای اسرائیل است
حمایت نهایی اوباما از نامزد دموکرات‌ها در میشیگان
روسیه کاردار نروژ را احضار کرد
تهدید بمب‌گذاری در یک کشتی تفریحی عازم اراضی اشغالی
آخرین اخبار
روسیه کاردار نروژ را احضار کرد
آیزنکوت: رفتار نتانیاهو خطری واقعی برای اسرائیل است
پارلمان گرینلند توافقنامه امنیتی با آمریکا را تصویب کرد
تهدید بمب‌گذاری در یک کشتی تفریحی عازم اراضی اشغالی
حمایت نهایی اوباما از نامزد دموکرات‌ها در میشیگان
روسیه: رزمایش‌های آمریکا و کره جنوبی در نزدیکی مرز کره شمالی تحریک‌آمیز است
گزارش تهدیدهای بمب‌گذاری در چند فرودگاه اروپا
یمن از حمله به فرودگاه ابها و مواضع نظامی عربستان خبر داد
ادعای ترامپ: دیگر به اسرائیل کمک مالی نمی‌کنیم
نروژ ۱۰۷ میلیون دلار برای سرمایه‌گذاری دفاعی در اوکراین اختصاص می‌دهد
فرود اضطراری هواپیمای رژیم صهیونیستی در پی تهدید بمب‌گذاری
هزینه انفعال الزیدی مقابل آمریکا را مردم عراق می‌پردازند
لاوروف: درباره گزارش‌ها پیرامون حمله به ایران از آمریکا پیگیری نکردیم
قطر: تلاش‌ها برای توافق ایران و آمریکا ادامه دارد
گزارش فارن پالیسی از «قمار بزرگ» ترامپ در صورت حمله مجدد به ایران
درخواست تازه آمریکا از ناتو برای تأمین مالی تسلیحات اوکراین
ذخایر گاز اروپا در پایین‌ترین سطح از ۲۰۱۳
عربستان مدعی رهگیری یک پهپاد در مکه شد
رقابت میشیگان تحت تأثیر حمایت یک دموکرات از نامزد جمهوری‌خواه
۶ پرونده دموکرات‌ها برای به چالش کشیدن ترامپ در کنگره
آزمونی برای دور دوم ریاست‌جمهوری ترامپ و امید دموکرات‌ها به کنترل کنگره
چین: راهکار نظامی به سود تهران یا واشنگتن نیست
قاضی آمریکایی مانع فشار دولت ترامپ بر ایالت‌ها درباره رأی‌دهی غیرشهروندان شد
«نه به ترامپ» آیزنکوت زیر سایه نتانیاهو نخواهد رفت
رویترز: تهران و واشنگتن از توافق برای پایان جنگ دور هستند
حمله پهپادی اوکراین به پالایشگاه نفت روسیه در یاروسلاول
هانتر بایدن: شکست جمهوری‌خواهان می‌تواند ترامپ را به حمله دوباره به ایران سوق دهد
هشدار آمریکا به شهروندان خود در عربستان درباره خطر حمله به فرودگاه‌ها
احتمال کسب اکثریت هر دو مجلس کنگره آمریکا از سوی دموکرات‌ها در انتخابات سوم نوامبر
محبوبیت ترامپ در آستانه انتخابات به پایین‌ترین حد خود نزدیک می‌شود