مدیرعامل مجتمع گاز پارس جنوبی گفت: بازسازی پالایشگاه‌های آسیب‌دیده در جنگ تحمیلی رمضان با تلاش و همت کارکنان شتاب گرفته و تاکنون ۱۰۰ میلیون مترمکعب از ظرفیت ازدست‌رفته گاز به چرخه تولید بازگشته است.

باشگاه خبرنگاران جوان - غلامعباس حسینی، در نشست شورای راهبردی مجتمع گاز پارس جنوبی که با حضور مدیر هماهنگی و نظارت بر تولید شرکت ملی گاز ایران، مدیران ستادی و مدیران پالایشگاه‌های سیزده‌گانه این شرکت برگزار شد، با قدردانی از تلاش‌های شبانه‌روزی کارکنان اظهار کرد: پالایشگاه‌های سوم، چهارم، پنجم و ششم که در جریان جنگ تحمیلی رمضان دچار آسیب شدند، با تلاش، مجاهدت و همت کارکنان پیشرفت چشمگیری در مسیر بازسازی داشته‌اند و اقدامات ارزشمند انجام‌شده در این مجموعه‌ها، جلوه‌ای روشن از همدلی، انسجام و کار گروهی در جبهه اقتصادی کشور است.

وی با تأکید بر اینکه تولید پایدار گاز در پالایشگاه‌های مجتمع گاز پارس جنوبی از دستاوردهای مهم و ارزشمند این مجموعه راهبردی به شمار می‌رود، افزود: حفظ پایداری تولید و افزایش ظرفیت عملیاتی در تمامی پالایشگاه‌های سیزده‌گانه، با هدف تأمین مطمئن انرژی و فراهم‌کردن رفاه و آسایش هم‌وطنان در فصل سرد سال، از اولویت‌های اصلی مجتمع است و تمامی بخش‌ها باید با برنامه‌ریزی دقیق و هم‌افزایی، تحقق این هدف را دنبال کنند.

مدیرعامل مجتمع گاز پارس جنوبی با اشاره به ضرورت تسریع در روند بازسازی و بازگشت ظرفیت تولید پالایشگاه‌های آسیب‌دیده تصریح کرد: در شرایط کنونی کشور، عبور موفق از محدودیت‌ها و پیشبرد برنامه‌ها نیازمند همدلی، انسجام، کار گروهی و تکیه بر توان و دانش متخصصان داخلی است. امروز کارکنان صنعت گاز در خط مقدم جبهه اقتصادی کشور قرار دارند و مسئولیت بزرگی در تأمین پایدار انرژی بر عهده دارند.

حسینی ادامه داد: در پی حمله به تأسیسات چهار پالایشگاه در ۲۷ اسفندماه، حدود ۲۳۰ میلیون مترمکعب از ظرفیت تولید روزانه گاز مجتمع از مدار خارج شد که با اقدامات جهادی و تلاش مستمر کارکنان، تاکنون ۱۰۰ میلیون مترمکعب از این ظرفیت به چرخه تولید بازگشته است و امیدواریم با تداوم این تلاش‌ها و شتاب‌بخشی به برنامه‌های بازسازی، روند افزایش تولید و بازگشت ظرفیت‌های باقی‌مانده نیز با قدرت ادامه یابد.

وی، رعایت الزامات ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE) را از اصول بنیادین فعالیت در پالایشگاه‌های مجتمع گاز پارسس جنوبی عنوان کرد و ادامه داد: صیانت از نیروی انسانی، تجهیزات و محیط زیست در کنار تحقق اهداف تولیدی، از اولویت‌های جدی مجتمع است و تمامی فعالیت‌ها و برنامه‌های عملیاتی باید با رعایت کامل الزامات اچ‌ اس‌ ایی و استانداردهای ایمنی دنبال شود.

مدیرعامل مجتمع گاز پارس جنوبی همجنین بر ضرورت استمرار هماهنگی میان بخش‌های ستادی و عملیاتی و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های تخصصی و داخلی تأکید کرد و خواستار پیگیری منسجم برنامه‌های افزایش تولید، تکمیل پروژه‌های بازسازی و آمادگی کامل پالایشگاه‌ها برای تأمین پایدار گاز کشور در روزهای سرد سال شد.

برچسب ها: پارس جنوبی ، پالایشگاه ها
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