باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - محمد علیپور، رئیس اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای گچسر، از رفع مسدودی محور کرج – کندوان خبر داد. وی اظهار داشت بر اثر بارش‌های شدید باران در عصر روز دوشنبه ۱۱ آبان‌ماه، در کیلومتر ۳ این محور و در محدوده سرودار، وقوع سیلاب و ریزش گل‌ولای منجر به مسدود شدن موقت مسیر شده بود.

علیپور با اشاره به حساسیت شرایط جوی افزود: «با توجه به اعلام هشدار نارنجی سازمان هواشناسی، عوامل راهداری گچسر بلافاصله با اعزام ماشین‌آلات و تجهیزات لازم در محل حادثه حاضر شده و پس از انجام عملیات سنگین پاکسازی، مسیر بازگشایی شد.

رئیس اداره راهداری گچسر با تأکید بر اینکه این حادثه خوشبختانه هیچ‌گونه خسارت جانی یا مالی به همراه نداشته است، تصریح کرد: «در حال حاضر تردد در محور کرج – کندوان در محدوده استان البرز به‌طور کامل برقرار است.

وی در ادامه با اشاره به وضعیت سایر مسیرها خاطرنشان کرد: «به دلیل وقوع سیلاب در استان مازندران و جاری شدن سیل در محورهای کرج – کندوان (در بخش مازندران) و همچنین آزادراه تهران – شمال، این مسیرها تا اطلاع ثانوی مسدود می‌باشند.

علیپور در پایان از رانندگان و مسافران خواست برای آگاهی از آخرین وضعیت تردد و شرایط جوی، پیش از شروع سفر با سامانه اطلاع‌رسانی ۱۴۱ تماس برقرار کنند.