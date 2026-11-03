شهروندخبرنگار ما تصاویری از اهدای خون در شهرستان هریس استان آذربایجان شرقی را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - مردم همیشه در صحنه شهرستان اهر استان آذربایجان شرقی به مناسبت هفته بیمه سلامت در سالن هلال احمر این شهرستان گرد هم آمدند و بیش از ۱۰۰ کیسه خون برای نیازمندان به خون و فرآورده‌های خونی اهدا کردند. به گفته علی مجیدی رئیس جمعیت هلال احمرهریس نبود پایگاه انتقال خون دغدغه‌ای برای مردم هریس است.

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منبع: محمد طلوعیان - آذربایجان شرقی

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