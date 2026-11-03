شهروندخبرنگار ما تصاویری از اهدای خون در شهرستان هریس استان آذربایجان شرقی را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - مردم همیشه در صحنه شهرستان اهر استان آذربایجان شرقی به مناسبت هفته بیمه سلامت در سالن هلال احمر این شهرستان گرد هم آمدند و بیش از ۱۰۰ کیسه خون برای نیازمندان به خون و فرآورده‌های خونی اهدا کردند. به گفته علی مجیدی رئیس جمعیت هلال احمرهریس نبود پایگاه انتقال خون دغدغه‌ای برای مردم هریس است.
شهروندخبرنگار ما تصاویری را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: محمد طلوعیان - آذربایجان شرقی

گزارش تصویری از اهدای خون در هریس به مناسبت هفته بیمه سلامت

گزارش تصویری از اهدای خون در هریس به مناسبت هفته بیمه سلامت

گزارش تصویری از اهدای خون در هریس به مناسبت هفته بیمه سلامت

گزارش تصویری از اهدای خون در هریس

گزارش تصویری از اهدای خون در هریس به مناسبت هفته بیمه سلامت

گزارش تصویری از اهدای خون در هریس

گزارش تصویری از اهدای خون در هریس به مناسبت هفته بیمه سلامت

گزارش تصویری از اهدای خون در هریس به مناسبت هفته بیمه سلامت

گزارش تصویری از اهدای خون در هریس به مناسبت هفته بیمه سلامت

گزارش تصویری از اهدای خون در هریس به مناسبت هفته بیمه سلامت

 برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید.

برچسب ها: هلال احمر ، اهدای خون ، سوژه خبری
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