باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - یوسف مظاهری، رئیس پارک علم و فناوری فارس، در آیین افتتاح رویداد منطقه‌ای «پتروفن ۱۴۰۵» اظهار کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری این حقیقت آشکار شده است که قدرت اقتصادی کشور‌ها صرفاً با برخورداری از منابع طبیعی، ظرفیت‌های تولیدی و نیروی انسانی سنجیده نمی‌شود، بلکه دانش، فناوری، نوآوری و توانایی تبدیل ایده به محصول و ایجاد ارزش اقتصادی، از مهم‌ترین مؤلفه‌های ارتقای جایگاه کشور‌ها در اقتصاد جهانی و منطقه‌ای به شمار می‌روند.

او با اشاره به اهمیت صنعت پتروشیمی در اقتصاد کشور افزود: صنعت پتروشیمی یکی از صنایع راهبردی و پیشران اقتصاد ایران است که علاوه بر نقش ویژه در تولید، صادرات، اشتغال و ارزآوری، حلقه‌ای اساسی در زنجیره ارزش منابع نفت و گاز کشور محسوب می‌شود.

مظاهری با بیان اینکه آینده صنعت پتروشیمی در گرو افزایش بهره‌وری، کاهش هزینه‌های تولید و ارتقای کیفیت محصولات است، تصریح کرد: توسعه محصولات با ارزش افزوده بالاتر و بومی‌سازی فناوری‌های راهبردی، از مسیر حمایت و همکاری مؤثر با شرکت‌های فناور و دانش‌بنیان محقق خواهد شد.

ضرورت تبدیل مسائل صنعت به فرصت‌های فناورانه

رئیس پارک علم و فناوری فارس با تأکید بر ضرورت ایجاد ارتباط مؤثر میان صنعت، دانشگاه و شرکت‌های دانش‌بنیان خاطرنشان کرد: این ارتباط نباید صرفاً به تفاهم‌نامه‌ها و برگزاری نشست‌ها محدود شود؛ بلکه زمانی معنای واقعی خود را پیدا می‌کند که یک مسئله واقعی صنعت به فرصت فناورانه تبدیل شود، شرکت دانش‌بنیان برای حل آن راهکار ارائه دهد و در نهایت، این راهکار در مقیاس صنعتی به کار گرفته شود.

او ادامه داد: شرکت‌های دانش‌بنیان در شرایط کنونی نباید مجموعه‌هایی در حاشیه صنعت باشند، بلکه باید به بدنه اصلی تولید، توسعه و تحول صنایع بزرگ کشور پیوند بخورند و به‌عنوان شرکای راهبردی، به‌ویژه در صنعت پتروشیمی، ایفای نقش کنند.

پتروفن؛ بستری برای هم‌افزایی ظرفیت‌های فناورانه منطقه

مظاهری با اشاره به برگزاری رویداد منطقه‌ای پتروفن ۱۴۰۵ در پارک علم و فناوری فارس گفت: این رویداد با فرمت منطقه‌ای و رویکردی جدید، فرصت ارزشمندی برای هم‌افزایی، هم‌اندیشی و آغاز فصل تازه‌ای از همکاری‌های مؤثر میان صنعت و فناوری فراهم کرده است.

او افزود: در این رویداد میزبان مجموعه‌هایی از پارک‌های علم و فناوری استان‌های کهگیلویه و بویراحمد و هرمزگان هستیم و امیدواریم در سال‌های آینده بتوانیم زمینه حضور گسترده‌تر پارک‌های علم و فناوری منطقه جنوب کشور را در این رویداد فراهم کنیم.

رئیس پارک علم و فناوری فارس با تأکید بر اهمیت عبور از محدودیت‌های جغرافیایی بیان کرد: هم‌افزایی ظرفیت‌های فناورانه استان‌های منطقه می‌تواند به شکل مؤثرتری در حل مسائل و چالش‌های صنایع نقش‌آفرینی کند. هرچه توانمندی‌های فناوری در منطقه به یکدیگر متصل شوند، میزان اثرگذاری آنها در پاسخ به نیاز‌های صنعت افزایش خواهد یافت.

توسعه فناوری‌های بومی و کاهش وابستگی به تأمین‌کنندگان خارجی

وی کاهش وابستگی به تأمین‌کنندگان خارجی و توسعه توانمندی‌های داخلی را از موضوعات راهبردی کشور دانست و گفت: شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور می‌توانند منبعی قابل اتکا برای توسعه زنجیره تأمین صنعت پتروشیمی باشند.

مظاهری با اشاره به ضرورت حرکت از تولید محصولات ساده به سمت تولید تجهیزات و فناوری‌های پیشرفته اظهار کرد: تولید تجهیزات پیشرفته، مواد مهندسی‌شده، کاتالیست‌ها، سامانه‌های هوشمند پایش و کنترل، ابزار دقیق، فناوری‌های نوین فرایندی و راهکار‌های مبتنی بر هوش مصنوعی، از جمله حوزه‌هایی هستند که باید با جدیت بیشتری دنبال شوند.

وی افزود: رویداد پتروفن نیز بر اساس همین رویکرد و با هدف شناسایی ظرفیت‌های فناورانه و بهره‌گیری از توان شرکت‌های دانش‌بنیان برای حل مسائل صنعت طراحی شده است.

اعتماد به توان داخلی باید در تصمیم‌های اجرایی صنعت نمود پیدا کند

رئیس پارک علم و فناوری فارس با خطاب قرار دادن مدیران و تصمیم‌گیران صنایع بزرگ کشور، به‌ویژه صنعت پتروشیمی، تأکید کرد: اعتماد به توان داخلی باید از سطح شعار فراتر رود و در تصمیم‌های اجرایی، سیاست‌های تأمین و خرید صنایع نمود عملی پیدا کند.

وی خاطرنشان کرد: اگر خواهان شکل‌گیری شرکت‌های فناور و دانش‌بنیان قدرتمند هستیم و می‌خواهیم از ظرفیت اکوسیستم فناوری و نوآوری کشور به بهترین شکل بهره ببریم، باید فرصت واقعی حضور در صنعت را برای این شرکت‌ها فراهم کنیم.

مظاهری همچنین خطاب به فعالان شرکت‌های دانش‌بنیان اظهار کرد: صنعت به دنبال راهکار‌های عملیاتی است و کیفیت پایدار، قیمت رقابتی، استاندارد‌های معتبر و تعهد در ارائه خدمات را از شرکت‌های فناور انتظار دارد. بنابراین، شرکت‌های دانش‌بنیان باید در کنار دانش فنی، الزامات و نیاز‌های واقعی صنعت را نیز به‌طور جدی مورد توجه قرار دهند.

او ادامه داد: موفقیت اکوسیستم فناوری و نوآوری زمانی تحقق می‌یابد که فناوری‌های توسعه‌یافته در آزمایشگاه‌ها به محیط واقعی صنعت راه پیدا کنند و در نهایت به محصولاتی اقتصادی، پایدار و قابل استفاده در مقیاس صنعتی تبدیل شوند.

آینده صنعت کشور با دانش و نوآوری ساخته می‌شود

مظاهری در پایان با تأکید بر نقش دانش، نوآوری و اعتماد به متخصصان داخلی در آینده اقتصادی کشور گفت: باور دارم آینده صنعت کشور را می‌توان با تکیه بر دانش، نوآوری و اعتماد به توان متخصصان داخلی ساخت.

او ضمن قدردانی از مدیران، متخصصان، شرکت‌های دانش‌بنیان و مجموعه‌های مشارکت‌کننده در برگزاری رویداد پتروفن ۱۴۰۵، ابراز امیدواری کرد: تلاش‌های انجام‌شده در این رویداد زمینه‌ساز گام‌های بلند در مسیر اقتدار صنعتی و اقتصادی کشور عزیزمان ایران باشد.