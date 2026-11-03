رئیس پارک علم و فناوری فارس با تأکید بر ضرورت توسعه همکاری میان صنعت و شرکت‌های فناور گفت: شرکت‌های دانش‌بنیان نباید در حاشیه صنایع بزرگ قرار داشته باشند، بلکه باید به بدنه اصلی تولید، توسعه و تحول صنعتی کشور الحاق شوند و به‌عنوان شرکای راهبردی صنایع، به‌ویژه صنعت پتروشیمی، نقش‌آفرینی کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - یوسف مظاهری، رئیس پارک علم و فناوری فارس، در آیین افتتاح رویداد منطقه‌ای «پتروفن ۱۴۰۵» اظهار کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری این حقیقت آشکار شده است که قدرت اقتصادی کشور‌ها صرفاً با برخورداری از منابع طبیعی، ظرفیت‌های تولیدی و نیروی انسانی سنجیده نمی‌شود، بلکه دانش، فناوری، نوآوری و توانایی تبدیل ایده به محصول و ایجاد ارزش اقتصادی، از مهم‌ترین مؤلفه‌های ارتقای جایگاه کشور‌ها در اقتصاد جهانی و منطقه‌ای به شمار می‌روند.

او با اشاره به اهمیت صنعت پتروشیمی در اقتصاد کشور افزود: صنعت پتروشیمی یکی از صنایع راهبردی و پیشران اقتصاد ایران است که علاوه بر نقش ویژه در تولید، صادرات، اشتغال و ارزآوری، حلقه‌ای اساسی در زنجیره ارزش منابع نفت و گاز کشور محسوب می‌شود.

مظاهری با بیان اینکه آینده صنعت پتروشیمی در گرو افزایش بهره‌وری، کاهش هزینه‌های تولید و ارتقای کیفیت محصولات است، تصریح کرد: توسعه محصولات با ارزش افزوده بالاتر و بومی‌سازی فناوری‌های راهبردی، از مسیر حمایت و همکاری مؤثر با شرکت‌های فناور و دانش‌بنیان محقق خواهد شد.

ضرورت تبدیل مسائل صنعت به فرصت‌های فناورانه

رئیس پارک علم و فناوری فارس با تأکید بر ضرورت ایجاد ارتباط مؤثر میان صنعت، دانشگاه و شرکت‌های دانش‌بنیان خاطرنشان کرد: این ارتباط نباید صرفاً به تفاهم‌نامه‌ها و برگزاری نشست‌ها محدود شود؛ بلکه زمانی معنای واقعی خود را پیدا می‌کند که یک مسئله واقعی صنعت به فرصت فناورانه تبدیل شود، شرکت دانش‌بنیان برای حل آن راهکار ارائه دهد و در نهایت، این راهکار در مقیاس صنعتی به کار گرفته شود.

او ادامه داد: شرکت‌های دانش‌بنیان در شرایط کنونی نباید مجموعه‌هایی در حاشیه صنعت باشند، بلکه باید به بدنه اصلی تولید، توسعه و تحول صنایع بزرگ کشور پیوند بخورند و به‌عنوان شرکای راهبردی، به‌ویژه در صنعت پتروشیمی، ایفای نقش کنند.

پتروفن؛ بستری برای هم‌افزایی ظرفیت‌های فناورانه منطقه

مظاهری با اشاره به برگزاری رویداد منطقه‌ای پتروفن ۱۴۰۵ در پارک علم و فناوری فارس گفت: این رویداد با فرمت منطقه‌ای و رویکردی جدید، فرصت ارزشمندی برای هم‌افزایی، هم‌اندیشی و آغاز فصل تازه‌ای از همکاری‌های مؤثر میان صنعت و فناوری فراهم کرده است.

او افزود: در این رویداد میزبان مجموعه‌هایی از پارک‌های علم و فناوری استان‌های کهگیلویه و بویراحمد و هرمزگان هستیم و امیدواریم در سال‌های آینده بتوانیم زمینه حضور گسترده‌تر پارک‌های علم و فناوری منطقه جنوب کشور را در این رویداد فراهم کنیم.

رئیس پارک علم و فناوری فارس با تأکید بر اهمیت عبور از محدودیت‌های جغرافیایی بیان کرد: هم‌افزایی ظرفیت‌های فناورانه استان‌های منطقه می‌تواند به شکل مؤثرتری در حل مسائل و چالش‌های صنایع نقش‌آفرینی کند. هرچه توانمندی‌های فناوری در منطقه به یکدیگر متصل شوند، میزان اثرگذاری آنها در پاسخ به نیاز‌های صنعت افزایش خواهد یافت.

توسعه فناوری‌های بومی و کاهش وابستگی به تأمین‌کنندگان خارجی

وی کاهش وابستگی به تأمین‌کنندگان خارجی و توسعه توانمندی‌های داخلی را از موضوعات راهبردی کشور دانست و گفت: شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور می‌توانند منبعی قابل اتکا برای توسعه زنجیره تأمین صنعت پتروشیمی باشند.

مظاهری با اشاره به ضرورت حرکت از تولید محصولات ساده به سمت تولید تجهیزات و فناوری‌های پیشرفته اظهار کرد: تولید تجهیزات پیشرفته، مواد مهندسی‌شده، کاتالیست‌ها، سامانه‌های هوشمند پایش و کنترل، ابزار دقیق، فناوری‌های نوین فرایندی و راهکار‌های مبتنی بر هوش مصنوعی، از جمله حوزه‌هایی هستند که باید با جدیت بیشتری دنبال شوند.

وی افزود: رویداد پتروفن نیز بر اساس همین رویکرد و با هدف شناسایی ظرفیت‌های فناورانه و بهره‌گیری از توان شرکت‌های دانش‌بنیان برای حل مسائل صنعت طراحی شده است.

اعتماد به توان داخلی باید در تصمیم‌های اجرایی صنعت نمود پیدا کند

رئیس پارک علم و فناوری فارس با خطاب قرار دادن مدیران و تصمیم‌گیران صنایع بزرگ کشور، به‌ویژه صنعت پتروشیمی، تأکید کرد: اعتماد به توان داخلی باید از سطح شعار فراتر رود و در تصمیم‌های اجرایی، سیاست‌های تأمین و خرید صنایع نمود عملی پیدا کند.

وی خاطرنشان کرد: اگر خواهان شکل‌گیری شرکت‌های فناور و دانش‌بنیان قدرتمند هستیم و می‌خواهیم از ظرفیت اکوسیستم فناوری و نوآوری کشور به بهترین شکل بهره ببریم، باید فرصت واقعی حضور در صنعت را برای این شرکت‌ها فراهم کنیم.

مظاهری همچنین خطاب به فعالان شرکت‌های دانش‌بنیان اظهار کرد: صنعت به دنبال راهکار‌های عملیاتی است و کیفیت پایدار، قیمت رقابتی، استاندارد‌های معتبر و تعهد در ارائه خدمات را از شرکت‌های فناور انتظار دارد. بنابراین، شرکت‌های دانش‌بنیان باید در کنار دانش فنی، الزامات و نیاز‌های واقعی صنعت را نیز به‌طور جدی مورد توجه قرار دهند.

او ادامه داد: موفقیت اکوسیستم فناوری و نوآوری زمانی تحقق می‌یابد که فناوری‌های توسعه‌یافته در آزمایشگاه‌ها به محیط واقعی صنعت راه پیدا کنند و در نهایت به محصولاتی اقتصادی، پایدار و قابل استفاده در مقیاس صنعتی تبدیل شوند.

آینده صنعت کشور با دانش و نوآوری ساخته می‌شود

مظاهری در پایان با تأکید بر نقش دانش، نوآوری و اعتماد به متخصصان داخلی در آینده اقتصادی کشور گفت: باور دارم آینده صنعت کشور را می‌توان با تکیه بر دانش، نوآوری و اعتماد به توان متخصصان داخلی ساخت.

او ضمن قدردانی از مدیران، متخصصان، شرکت‌های دانش‌بنیان و مجموعه‌های مشارکت‌کننده در برگزاری رویداد پتروفن ۱۴۰۵، ابراز امیدواری کرد: تلاش‌های انجام‌شده در این رویداد زمینه‌ساز گام‌های بلند در مسیر اقتدار صنعتی و اقتصادی کشور عزیزمان ایران باشد.

برچسب ها: پارک علم و فناوری فارس ، همایش ملی ، همایش ملی پتروفن ، شیراز
خبرهای مرتبط
اتصال دانش‌بنیان‌ها به زنجیره تأمین پتروشیمی؛ پتروفن ۱۴۰۵ در شیراز کلید می‌خورد
تدوین نقشه راه اشتغال فارس با مشارکت دستگاه‌های اجرایی
ظرفیت‌های بومی فارس با فناوری تقویت می‌شود/توسعه فناورانه در گرو شناخت جغرافیا
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
آخرین اخبار
فارس آماده ناملایمات جوی باشد؛ سفر‌های غیرضروری را لغو کنید
ثبت بیش از ۴.۲ میلیون تردد در محور‌های ورودی و خروجی فارس در مهرماه
رونمایی از سه محصول دانش‌بنیان پتروشیمی در پارک علم و فناوری فارس
نقش‌آفرینی ۳۰ درصدی خلیج فارس در صنعت پتروشیمی
اقتصاد فناور؛ ضرورت اجتناب‌ناپذیر خودکفایی و رقابت‌پذیری صنعت پتروشیمی
عطر شهادت در دروازه قرآن شیراز؛ استقبال عاشقانه سومین حرم اهل بیت (ع) از ۲۰ شهید گمنام
شرکت‌های دانش‌بنیان باید به شرکای راهبردی صنایع بزرگ کشور تبدیل شوند
حادثه رانندگی در محور سروستان - شیراز با ۴ فوتی و ۶ مصدوم