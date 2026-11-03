رئیس اورژانس ۱۱۵ استان کهگیلویه و بویراحمد گفت: ۲حادثه رانندگی بامداد روز سه‌شنبه ۱۲ آبان ماه ۲ کشته و ۲ مصدوم برجای گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان- پرویز غفارفرد رئیس اورژانس ۱۱۵ استان کهگیلویه و بویراحمد گفت: نخستین حادثه ساعت ۲:۳۰ بامداد بر اثر انحراف یک دستگاه خودروی سمند در منطقه کوشک دشمن‌زیاری رخ داد که در این حادثه، یک نفر به دلیل شدت جراحات جان خود را از دست داد.

رییس اورژانس ۱۱۵ کهگیلویه و بویراحمد تاکید کرد: دومین حادثه نیز ساعت ۳:۱۰ بامداد در محدوده پارک مهرورزی شهر یاسوج، بر اثر برخورد ۲دستگاه خودروی پژو ۴۰۵ و پراید رخ داد.

‌وی اظهار داشت: در این حادثه نیز یک نفر بر اثر شدت جراحات جان خود را از دست داد و ۲ نفر دیگر مصدوم شدند.

غفارفرد عنوان کرد: مصدومان این حادثه پس از دریافت کمک‌های امدادی اولیه توسط کارشناسان اورژانس، به بیمارستان شهید جلیل یاسوج برای درمان تکمیلی منتقل شدند.

منبع: روابط عمومی اورژانس کهگیلویه و بویراحمد

برچسب ها: حادثه رانندگی ، کشته ومصدوم
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