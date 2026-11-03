وال‌استریت ژورنال به نقل از مقام‌های آمریکایی مدعی شد واشنگتن طی هفته‌های اخیر حملات محدودی را علیه ایران، از جمله در جزیره قشم، انجام داده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - روزنامه وال‌استریت ژورنال به نقل از مقام‌های آمریکایی ادعا کرد که واشنگتن طی هفته‌های اخیر حملاتی محدود و محرمانه علیه ایران انجام داده است؛ اقداماتی که آمریکا مدعی است با هدف جلوگیری از توانایی ایران برای هدف قرار دادن کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز صورت می‌گیرد.

این روزنامه آمریکایی نوشت جدیدترین مورد از این حملات در نخستین ساعات بامداد سه‌شنبه انجام شده و جزیره قشم در جنوب ایران را هدف قرار داده است.

بر اساس این گزارش، مقام‌های آمریکایی این حملات را دارای ماهیت «دفاعی» توصیف کرده و مدعی شده‌اند هدف از آنها محدود کردن توان ایران برای اقدام علیه کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز است.

یکی از مقام‌های آمریکایی نیز اعلام کرد واشنگتن عامدانه این کارزار نظامی را دور از توجه رسانه‌ها نگه داشته تا این تصور ایجاد نشود که آمریکا قصد ازسرگیری عملیات گسترده نظامی را دارد. به نوشته وال‌استریت ژورنال، برخلاف مراحل قبلی جنگ، واشنگتن این بار حملات را به‌طور رسمی اعلام نکرده است.

این گزارش همچنین از انجام حملات جدید تنها چند ساعت پیش از آغاز انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا حکایت دارد؛ موضوعی که در کنار تلاش واشنگتن برای پنهان نگه داشتن ابعاد عملیات، بر حساسیت سیاسی و نظامی این اقدامات می‌افزاید.

این تحولات در حالی رخ می‌دهد که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، روز دوشنبه مدعی شد ایران خواهان توافق و حل‌وفصل مسائل است و واشنگتن نیز عجله‌ای برای ازسرگیری جنگ ندارد.

ترامپ در پیامی در شبکه اجتماعی تروث سوشال با اشاره به کاهش نزدیک به ۱۰ دلاری قیمت هر بشکه نفت نوشت که بازار‌ها به دلیل شکل‌گیری این برداشت که جنگی با ایران رخ نخواهد داد، واکنش نشان داده‌اند. وی همچنین مدعی شد ایران خواهان دستیابی به توافق در سریع‌ترین زمان ممکن است.

با این حال، گزارش وال‌استریت ژورنال درباره تداوم حملات محدود و محرمانه آمریکا، در کنار اظهارات علنی ترامپ درباره تمایل به توافق، از دوگانگی در رویکرد واشنگتن حکایت دارد؛ رویکردی که هم‌زمان بر مسیر دیپلماسی تأکید می‌کند و اقدامات نظامی علیه ایران را نیز ادامه می‌دهد.

منبع: وال‌استریت ژورنال

برچسب ها: جنگ ایران و آمریکا ، تنگه هرمز
خبرهای مرتبط
حمایت روسیه از گفت‌وگوهای منطقه‌ای ایران و مخالفت با محاصره دریایی آمریکا
لفاظی ترامپ: ممکن است ناچار شویم به کوه کلنگ در ایران حمله کنیم
نماینده ویژه چین به ایران سفر می‌کند
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
پارلمان گرینلند توافقنامه امنیتی با آمریکا را تصویب کرد
آیزنکوت: رفتار نتانیاهو خطری واقعی برای اسرائیل است
حمایت نهایی اوباما از نامزد دموکرات‌ها در میشیگان
روسیه کاردار نروژ را احضار کرد
تهدید بمب‌گذاری در یک کشتی تفریحی عازم اراضی اشغالی
آخرین اخبار
روسیه کاردار نروژ را احضار کرد
آیزنکوت: رفتار نتانیاهو خطری واقعی برای اسرائیل است
پارلمان گرینلند توافقنامه امنیتی با آمریکا را تصویب کرد
تهدید بمب‌گذاری در یک کشتی تفریحی عازم اراضی اشغالی
حمایت نهایی اوباما از نامزد دموکرات‌ها در میشیگان
روسیه: رزمایش‌های آمریکا و کره جنوبی در نزدیکی مرز کره شمالی تحریک‌آمیز است
گزارش تهدیدهای بمب‌گذاری در چند فرودگاه اروپا
یمن از حمله به فرودگاه ابها و مواضع نظامی عربستان خبر داد
ادعای ترامپ: دیگر به اسرائیل کمک مالی نمی‌کنیم
نروژ ۱۰۷ میلیون دلار برای سرمایه‌گذاری دفاعی در اوکراین اختصاص می‌دهد
فرود اضطراری هواپیمای رژیم صهیونیستی در پی تهدید بمب‌گذاری
هزینه انفعال الزیدی مقابل آمریکا را مردم عراق می‌پردازند
لاوروف: درباره گزارش‌ها پیرامون حمله به ایران از آمریکا پیگیری نکردیم
قطر: تلاش‌ها برای توافق ایران و آمریکا ادامه دارد
گزارش فارن پالیسی از «قمار بزرگ» ترامپ در صورت حمله مجدد به ایران
درخواست تازه آمریکا از ناتو برای تأمین مالی تسلیحات اوکراین
ذخایر گاز اروپا در پایین‌ترین سطح از ۲۰۱۳
عربستان مدعی رهگیری یک پهپاد در مکه شد
رقابت میشیگان تحت تأثیر حمایت یک دموکرات از نامزد جمهوری‌خواه
۶ پرونده دموکرات‌ها برای به چالش کشیدن ترامپ در کنگره
آزمونی برای دور دوم ریاست‌جمهوری ترامپ و امید دموکرات‌ها به کنترل کنگره
چین: راهکار نظامی به سود تهران یا واشنگتن نیست
قاضی آمریکایی مانع فشار دولت ترامپ بر ایالت‌ها درباره رأی‌دهی غیرشهروندان شد
«نه به ترامپ» آیزنکوت زیر سایه نتانیاهو نخواهد رفت
رویترز: تهران و واشنگتن از توافق برای پایان جنگ دور هستند
حمله پهپادی اوکراین به پالایشگاه نفت روسیه در یاروسلاول
هانتر بایدن: شکست جمهوری‌خواهان می‌تواند ترامپ را به حمله دوباره به ایران سوق دهد
هشدار آمریکا به شهروندان خود در عربستان درباره خطر حمله به فرودگاه‌ها
احتمال کسب اکثریت هر دو مجلس کنگره آمریکا از سوی دموکرات‌ها در انتخابات سوم نوامبر
محبوبیت ترامپ در آستانه انتخابات به پایین‌ترین حد خود نزدیک می‌شود