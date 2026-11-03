باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - روزنامه وال‌استریت ژورنال به نقل از مقام‌های آمریکایی ادعا کرد که واشنگتن طی هفته‌های اخیر حملاتی محدود و محرمانه علیه ایران انجام داده است؛ اقداماتی که آمریکا مدعی است با هدف جلوگیری از توانایی ایران برای هدف قرار دادن کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز صورت می‌گیرد.

این روزنامه آمریکایی نوشت جدیدترین مورد از این حملات در نخستین ساعات بامداد سه‌شنبه انجام شده و جزیره قشم در جنوب ایران را هدف قرار داده است.

بر اساس این گزارش، مقام‌های آمریکایی این حملات را دارای ماهیت «دفاعی» توصیف کرده و مدعی شده‌اند هدف از آنها محدود کردن توان ایران برای اقدام علیه کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز است.

یکی از مقام‌های آمریکایی نیز اعلام کرد واشنگتن عامدانه این کارزار نظامی را دور از توجه رسانه‌ها نگه داشته تا این تصور ایجاد نشود که آمریکا قصد ازسرگیری عملیات گسترده نظامی را دارد. به نوشته وال‌استریت ژورنال، برخلاف مراحل قبلی جنگ، واشنگتن این بار حملات را به‌طور رسمی اعلام نکرده است.

این گزارش همچنین از انجام حملات جدید تنها چند ساعت پیش از آغاز انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا حکایت دارد؛ موضوعی که در کنار تلاش واشنگتن برای پنهان نگه داشتن ابعاد عملیات، بر حساسیت سیاسی و نظامی این اقدامات می‌افزاید.

این تحولات در حالی رخ می‌دهد که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، روز دوشنبه مدعی شد ایران خواهان توافق و حل‌وفصل مسائل است و واشنگتن نیز عجله‌ای برای ازسرگیری جنگ ندارد.

ترامپ در پیامی در شبکه اجتماعی تروث سوشال با اشاره به کاهش نزدیک به ۱۰ دلاری قیمت هر بشکه نفت نوشت که بازار‌ها به دلیل شکل‌گیری این برداشت که جنگی با ایران رخ نخواهد داد، واکنش نشان داده‌اند. وی همچنین مدعی شد ایران خواهان دستیابی به توافق در سریع‌ترین زمان ممکن است.

با این حال، گزارش وال‌استریت ژورنال درباره تداوم حملات محدود و محرمانه آمریکا، در کنار اظهارات علنی ترامپ درباره تمایل به توافق، از دوگانگی در رویکرد واشنگتن حکایت دارد؛ رویکردی که هم‌زمان بر مسیر دیپلماسی تأکید می‌کند و اقدامات نظامی علیه ایران را نیز ادامه می‌دهد.

منبع: وال‌استریت ژورنال