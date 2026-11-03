باشگاه خبرنگاران جوان - هیچ پدر و مادری دوست ندارد آخر شب نقش یک مامور عبوس را بازی کند، اما گاهی در کوران خستگی به نظر می‌رسد برای مدیریت موبایل فرزندان چاره‌ای جز قطع‌کردن اینترنت یا توقیف گوشی نیست. بااین‌حال، در منش و رفتار شما به‌عنوان بزرگ‌تر خانواده، تدبیری نهفته است که می‌تواند به‌جای ورود به این جنگ فرسایشی، میدان را طوری اداره کند که فرزندتان خودش با میل و رغبت قوانین خانه را بپذیرد.

چرا روش‌های دستوری در مدیریت موبایل فرزندان شکست می‌خورد

تجربه نشان می‌دهد که قوانین یک‌طرفه و پادگانی، تنها به پنهان‌کاری نوجوان و بردن گوشی به زیر پتو در نیمه‌شب منجر می‌شود. در روایتی از امام صادق (ع) نقشه راه دقیقی برای تعامل با فرزندان ترسیم شده است؛ بر این اساس، وقتی فرزند از دوران کودکی عبور می‌کند و به سن نوجوانی می‌رسد، والدین باید هفت سال با او مانند یک مشاور و شریک قابل اعتماد رفتار کنند و او را در تصمیم‌گیری‌ها سهیم سازند.

وقتی فرزندتان را طرف مشورت قرار می‌دهید، حس مسئولیت‌پذیری و کرامت نفس را در او زنده می‌کنید (بحارالانوار جلد ۱۰۴، صفحه ۹۵). روان‌شناسی ثابت کرده است که قوانین تحمیلی در خانه دوام ندارند. توماس گوردون، روان‌شناس برجسته، در کتاب «والدین اثرگذار» نشان می‌دهد که وقتی والدین و فرزندان پای میز مذاکره می‌نشینند و با توافق دوطرفه قانون‌گذاری می‌کنند، نوجوان برای حفظ اعتبار قول خود، به اجرای آن متعهد می‌ماند؛ به شرطی که والدین نیز در عمل، پیش‌قدم رعایت آن باشند.

گام اول؛ تعیین مناطق بدون گوشی پای میز مذاکره

یک شب که همه آرام و سرحال هستند، کنار چای و میوه از فرزندتان نظر بخواهید که چطور می‌توانید وقت بیشتری با هم بگذرانید. با توافق دوطرفه، موقعیت‌هایی مثل «سر سفره شام»، «یک ساعت پیش از خواب» و «در مهمانی‌های خانوادگی» را به‌عنوان زمان استراحت گوشی‌ها تعیین کنید و یک سبد کوچک در گوشه پذیرایی برای گذاشتن تلفن‌های همه اعضا در این ساعات در نظر بگیرید.

گام دوم؛ پیش‌قدم شدن والدین در رعایت توافق

موفقیت این طرح به رفتار خود شما بستگی دارد. در همان جلسه اعلام کنید که خودتان هم هنگام صحبت‌کردن با اعضای خانواده یا در دورهمی‌ها، گوشی را کاملاً کنار می‌گذارید. وقتی نوجوان ببیند پدر و مادر هنگام گفت‌و‌گو با او پیام‌های کاری و کانال‌های خبری را چک نمی‌کنند، این توافق را نه یک محدودیت یک‌طرفه، بلکه یک احترام متقابل می‌بیند.

گام سوم؛ نصب پیمان‌نامه رسانه‌ای روی در یخچال

توافق‌های خود را روی یک برگه رنگی و با طراحی جذاب بنویسید تا شکل یک «پیمان‌نامه رسانه‌ای خانواده» را بگیرد. پس از اینکه همه اعضا پای آن را امضا کردند، برگه را روی در یخچال نصب کنید. ازاین‌پس، اگر کسی سر سفره دستش به سمت گوشی رفت، به‌جای تذکر زبانی و سرزنش، فقط با لبخند به برگه روی یخچال اشاره کنید و حتی به فرزندتان حق بدهید که خطای شما را هم با اشاره به همین میثاق نامه یادآوری کند.

تغییر عادت‌های دیجیتال یک‌شبه رخ نمی‌دهد، اما وقتی فرزندتان ببیند به‌جای تحکم، دست او را به‌عنوان یک شریک قابل‌اعتماد فشرده‌اید، فضای خانه از حالت پلیسی خارج می‌شود. مدیریت تلفن همراه فرزندان باتکیه‌بر این پیمان‌نامه مشارکتی، چشمان خسته خانواده را از نور سرد صفحه‌های نمایش نجات داده و گرمای گفت‌و‌گو‌های صمیمانه را به خانه شما برمی‌گرداند.

منبع: فارس