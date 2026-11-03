دیوان عالی آمریکا درخواست ترامپ برای جداسازی آرای حدود ۲۰ هزار نفر در کالیفرنیا به اتهام مشکوک بودن تابعیت آنها را در آستانه انتخابات کنگره رد کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - دیوان عالی آمریکا روز دوشنبه درخواست فوری دولت دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور این کشور، برای وادار کردن ایالت کالیفرنیا به جداسازی برگه‌های رای پستی حدود ۲۰ هزار نفر را رد کرد؛ افرادی که دولت مدعی است احتمالا شهروند آمریکا نیستند. این درخواست یک روز پیش از انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره مطرح شده بود.

با این تصمیم، دیوان عالی احکام قضایی پیشین را که مانع حذف یا جداسازی این برگه‌های رای از سایر آرا شده بود، پابرجا نگه داشت، اما توضیحی درباره دلایل رد درخواست ارائه نکرد.

پیش‌تر وزارت دادگستری آمریکا از مسئولان انتخاباتی کالیفرنیا خواسته بود برگه‌های رای افرادی را که نامشان در فهرستی تهیه‌شده از سوی دولت فدرال قرار دارد، جدا کنند و تا زمان بررسی تابعیت آنها، آرایشان را به حساب نیاورند.

دولت ترامپ به فهرستی شامل حدود ۲۰ هزار رای‌دهنده ثبت‌نام‌شده استناد کرده و مدعی شده بود که احتمال دارد این افراد شهروند آمریکا نباشند. وزارت دادگستری پس از آنکه مقام‌های محلی از اجرای این درخواست خودداری کردند، علیه ایالت کالیفرنیا و مسئولان انتخاباتی آن شکایت کرد.

مقام‌های کالیفرنیا در واکنش به این درخواست اعلام کردند اطلاعات ارائه‌شده برای احراز وضعیت تابعیت افراد حاضر در این فهرست کافی نیست و دقت داده‌ها با تردید‌هایی روبه‌رو است؛ ضمن آنکه احتمال دارد نام شهروندان آمریکایی واجد شرایط رای دادن نیز در این فهرست قرار گرفته باشد.

در ۲۸ اکتبر، دیوید کارتر، قاضی دادگاه فدرال کالیفرنیا، درخواست دولت ترامپ برای صدور دستور موقت به‌منظور جلوگیری از شمارش این آرا را رد کرد. او اعلام کرد حقوق اساسی و حق رای شهروندان به دلیل اتهاماتی اثبات‌نشده که بر مبنای سازوکاری همراه با خطا و ابهام مطرح شده‌اند، در معرض خطر قرار گرفته است.

همچنین دادگاه تجدیدنظر حوزه نهم آمریکا در ۳۰ اکتبر از مداخله برای وادار کردن ایالت به جداسازی این برگه‌های رای خودداری کرد. این دادگاه اعلام کرد که صلاحیت رسیدگی به درخواست تجدیدنظر با شکل ارائه‌شده را ندارد و دولت فدرال فرصت کافی برای بررسی درخواست خود در دادگاه بدوی فراهم نکرده است.

قضات این دادگاه همچنین اشاره کردند که دولت ترامپ در زمانی دیرهنگام وارد عمل شده است؛ زمانی که روند پردازش برگه‌های رای در کالیفرنیا آغاز شده بود.

پس از این تصمیم، دولت ترامپ به دیوان عالی متوسل شد و خواستار صدور دستور فوری برای جلوگیری از ادغام برگه‌های رای مورد مناقشه با سایر آرای قانونی شد. دولت استدلال کرده بود که پس از ادغام و شمارش آرا، جداسازی آنها دیگر امکان‌پذیر نخواهد بود.

در مقابل، مقام‌های انتخاباتی کالیفرنیا اعلام کردند فهرست تهیه‌شده از سوی دولت فدرال حاوی خطا‌های گسترده‌ای است و جداسازی برگه‌های رای در این مرحله می‌تواند به محروم شدن شهروندان واجد شرایط از حق رای منجر شود.

مقام‌های حوزه انتخاباتی لس‌آنجلس اعلام کردند که نمونه‌ای شامل ۲۰۰ پرونده از این فهرست را بررسی کرده‌اند که مشخص شده است ۱۱۲ مورد از آنها مربوط به ثبت‌نام‌های لغوشده یا غیرفعال بوده است. همچنین داده‌ها نشان می‌دهد بیش از یک‌چهارم افراد حاضر در این نمونه، متولد آمریکا هستند.

خبرگزاری آسوشیتدپرس نیز گزارش داد که یکی از وکلای وزارت دادگستری به بالا بودن میزان خطا در این فهرست اذعان کرده است؛ با این حال، یک دادستان فدرال تاکید کرده که دولت اطمینان دارد افراد درج‌شده در این فهرست واجد شرایط رای دادن نیستند.

این تصمیم در آستانه انتخابات سوم نوامبر اتخاذ شده است؛ انتخاباتی که در آن دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات برای کسب کنترل هر دو مجلس کنگره رقابت می‌کنند. این موضوع در حالی مطرح است که اختلاف گسترده‌تری میان دولت فدرال و ایالت‌ها درباره اختیارات مربوط به برگزاری انتخابات و سازوکار‌های رای‌گیری وجود دارد.

منبع: المیادین