یکی از دستورکارهای امروز مجلس سوال نمایندگان از وزیر آموزش و پرورش است.

باشگاه خبرنگاران جوان - نشست علنی امروز (سه‌شنبه، ۱۲ آبان) مجلس شورای اسلامی با ریاست محمدباقر قالیباف با حضور ۱۹۴ نفر از نمایندگان به‌صورت مجازی آغاز شد.

روح‌الله متفکرآزاد، عضو هیئت‌رئیسه مجلس دستور کار  نشست امروز را به شرح ذیل قرائت کرد:

-سوال روح‌الله نجابت نماینده شیراز و زرقان و تعداد دیگری از نمایندگان از وزیر آموزش و پرورش

-گزارش کمیسیون عمران پیرامون ارزیابی عملکرد دستگاه‌های مسئول در خصوص گذرگاه‌های مرزی و ترانزیتی با تمرکز بر روان‌سازی و تسهیل عبور و مرور ناوگان حمل و نقل بار

-گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد بانک‌های ملی، پاسارگاد، پارسیان، مهر، آینده و دی

-انتخاب نمایندگان مجلس با معرفی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها به عنوان عضو در هیئت نظارت بر عملکرد و حل اختلاف شوراهای ۵ استان

-انتخاب نمایندگان مجلس با معرفی کمیسیون صنایع و معادن به عنوان ناظر در شورای معادن ۶ استان

-انتخاب نمایندگان مجلس با معرفی کمیسیون اجتماعی به عنوان ناظر در کمیته هماهنگی اشتغال ۶ استان

-انتخاب نمایندگان مجلس با معرفی کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات به عنوان ناظر در شورای برنامه‌ریزی و توسعه 6 استان

-انتخاب دو نفر از نمایندگان مجلس با معرفی کمیسیون اجتماعی به عنوان ناظر در شورای عالی اداری

-انتخاب دو نفر از نمایندگان مجلس با معرفی کمیسیون اجتماعی به عنوان ناظر در ستاد ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی

-انتخاب یک نفر از نمایندگان مجلس از هر یک از کمیسیون‌های اجتماعی و آموزش تحقیقات و فناوری به عنوان ناظر در شورای عالی آموزش و تربیت فنی حرفه‌ای و مهارتی

-انتخاب یک نفر از نمایندگان مجلس از هر یک از کمیسیون‌های اجتماعی و آموزش تحقیقات و فناوری به عنوان ناظر در هیئت عالی گزینش

-انتخاب یک نفر از نمایندگان مجلس از هر یک از کمیسیون های اجتماعی برنامه بودجه و محاسبات به عنوان ناظر در شورای حقوق و دستمزد

-انتخاب یک نفر از نمایندگان مجلس از هر یک از کمیسیون های صنایع و معادن و برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی به عنوان ناظر در شورای رقابت

-انتخاب یک نفر از نمایندگان مجلس از هر یک از کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات به عنوان ناظر در مجمع عمومی بانک مرکزی

-انتخاب یک نفر از نمایندگان مجلس از هر یک از کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات به عنوان عضو در هیئت امنای صندوق توسعه ملی

-ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد طرح مقابله با نفوذ بیگانگان (طرح مقابله با نفوذ سرویس های اطلاعاتی و دولت‌ها یا نهادهای بیگانه در کشور).

برچسب ها: وزیر آموزش و پرورش ، صحن علنی مجلس
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۲۱ ۱۲ آبان ۱۴۰۵
درزمینه مهار تورم وگرانی ها همچون کالا واجناس ، خودرو وغیره رسیدگی گردد.
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۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۱۶ ۱۲ آبان ۱۴۰۵
نمایندگان محترم می بایست درهمه امور نظارت وپی گیری بعمل آورتد
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