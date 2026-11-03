باشگاه خبرنگاران جوان - حسین تراب‌نژاد، داور جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت، با بیان اینکه مشکل اصلی سینمای ایران و به‌ویژه سینمای مقاومت، کمبود فیلمنامه خوب نیست، بلکه نبود تهیه‌کنندگان توانمند است، گفت: فیلمنامه‌های خوبی وجود دارند که هنوز به مرحله تولید نرسیده‌اند و مسئله اصلی این است که تهیه‌کنندگان بتوانند فیلمنامه خوب را تشخیص دهند و آثار ارزشمند را برای تولید انتخاب کنند.

وی با اشاره به اینکه نوشتن فیلمنامه با کاغذ و قلم برای هر کسی امکان‌پذیر است، اظهار کرد: ما به تعبیر من، ۹۰ میلیون فیلمنامه‌نویس داریم؛ چراکه هر کسی می‌تواند کاغذ و قلم به دست بگیرد و فیلمنامه بنویسد، اما مسئله اصلی این است که تهیه‌کننده بتواند تشخیص دهد کدام متن، فیلمنامه خوبی است و اساساً کدام متن قابلیت تبدیل شدن به یک فیلمنامه را دارد.

تراب‌نژاد با اشاره به تأثیر جنگ‌های اخیر بر سینمای مقاومت افزود: ما یک جنگ هشت‌ساله را پشت سر گذاشته‌ایم، چند دهه جشنواره مقاومت برگزار کرده‌ایم و اکنون نیز با جنگ‌های جدیدی مواجه شده‌ایم که قطعاً می‌توانند بر سینما تأثیر بگذارند.

داور جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت با بیان اینکه بازتاب این تحولات در آثار سینمایی به زمان نیاز دارد، تصریح کرد: فکر می‌کنم تأثیر این اتفاقات در جشنواره‌های سال آینده و یکی دو سال بعد بیشتر نمایان شود؛ چراکه داستان‌ها باید در ذهن نویسندگان ته‌نشین شوند تا کارگردان‌ها بتوانند موضوعات و فیلمنامه‌های جذاب را کشف کنند.

وی ادامه داد: به نظرم آثاری که با این دو جنگ مرتبط هستند، در جشنواره‌های آینده بیشتر خواهند شد و ان‌شاءالله شاهد افزایش چنین آثاری خواهیم بود.

تراب‌نژاد در پایان با اشاره به فضای برگزاری جشنواره در شرایط جنگی کشور خاطرنشان کرد: از نظر حال‌وهوا و فضایی که جشنواره در آن برگزار می‌شود، ما اکنون در فضای جنگی قرار داریم و این موضوع نکته مهمی است. امیدوارم جشنواره به‌خوبی، با موفقیت و سلامت برگزار شود.

منبع: جشنواره فیلم مقاومت