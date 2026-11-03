پیکرحمید علیدوستی چهره سرشناس فوتبال ایران امروز سه شنبه ۱۲ آبان در ورزشگاه شیرودی تشییع و برای مراسم تدفین به قطعه نام آوران منتقل می‌شود .

باشگاه خبرنگاران جوان -  صبح امروز سه شنبه ۱۲ آبان پیکر حمید علیدوستی چهره سرشناس فوتبال باشگاهی و ملی ایران در سال‌های گذشته روی دوش همبازیان و اهالی فوتبال و هنر در ورزشگاه شهید شیرودی (امجدیه سابق) همان ورزشگاهی که بار‌ها شاهد هنرنمایی حمید علیدوستی بود تشییع می‌شود و پس از آن برای مراسم تدفین به قطعه نام آوران بهشست زهرا سلام الله علیه منتقل خواهد شد.

در این مراسم مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال و محمد شروین اسبقیان معاون قهرمانی وزارت ورزش و جوانان در ساعات اولیه در مراسم حضور یافتند.  امیر قلعه نویی سرمربی تیم ملی فوتبال، یحیی گل محمدی سرمربی تیم ملی امید، تیم فوتبال چادر ملو به همراه بازیکنان و کادر فنی، پیشکسوتان فوتبال از استقلال و پرسپولیس و همبازیان سابق این مهاجم فراموش نشدنی حضور یافتند.

میرشاد ماجدی رئیس هیئت فوتبال تهران نیز در این مراسم حضور یافت.

همچنین بسیاری از هنرمندان و بازیگران در کنار فوتبالیست ها در مراسم تشییع پیکر حمید علیدوستی حضور یافتند.

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 ادموند اختر بازیکن پیشین استقلال 
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محمد مومنی پیشکسوت استقلال 
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ورود پیکر حمید علیدوستی به ورزشگاه شیرودی
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نبی نایب رئیس فدراسیون فوتبال و مدیر تیم ملی 
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مجید نامجو مطلق بازیکن پیشین تیم ملی فوتبال و باشگاه استقلال
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ناصر فریاد شیران رئیس آکادمی باشگاه استقلال
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مهدی امیر آبادی ملی پوش اسبق فوتبال ایران
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محمد شروین اسبقیان معاون وزیر ورزش
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آخرین حضور حمید علیدوستی در ورزشگاه شیرودی
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علی پروین پیشکسوت و اسطوره فوتبال ایران
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رضا درویش مدیر عامل سابق پرسپولیس
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 اخباری سرمربی چادر ملو اردکان 
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پیمان معادی بازیگر سینما
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مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال
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یحیی گل محمدی سرمربی تیم ملی فوتبال امید
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امیر قلعه نویی سرمربی تیم ملی فوتبال
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محمد مایلی کهن
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برچسب ها: حمید علیدوستی ، فدراسیون فوتبال
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