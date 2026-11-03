باشگاه خبرنگاران جوان - صبح امروز سه شنبه ۱۲ آبان پیکر حمید علیدوستی چهره سرشناس فوتبال باشگاهی و ملی ایران در سال‌های گذشته روی دوش همبازیان و اهالی فوتبال و هنر در ورزشگاه شهید شیرودی (امجدیه سابق) همان ورزشگاهی که بار‌ها شاهد هنرنمایی حمید علیدوستی بود تشییع می‌شود و پس از آن برای مراسم تدفین به قطعه نام آوران بهشست زهرا سلام الله علیه منتقل خواهد شد.

در این مراسم مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال و محمد شروین اسبقیان معاون قهرمانی وزارت ورزش و جوانان در ساعات اولیه در مراسم حضور یافتند. امیر قلعه نویی سرمربی تیم ملی فوتبال، یحیی گل محمدی سرمربی تیم ملی امید، تیم فوتبال چادر ملو به همراه بازیکنان و کادر فنی، پیشکسوتان فوتبال از استقلال و پرسپولیس و همبازیان سابق این مهاجم فراموش نشدنی حضور یافتند.

میرشاد ماجدی رئیس هیئت فوتبال تهران نیز در این مراسم حضور یافت.

همچنین بسیاری از هنرمندان و بازیگران در کنار فوتبالیست ها در مراسم تشییع پیکر حمید علیدوستی حضور یافتند.

ادموند اختر بازیکن پیشین استقلال