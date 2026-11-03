مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی گفت: در مواردی، تعداد حساب‌های بانکی یک فرد از ۱۰۰ حساب نیز فراتر می‌رود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی با اشاره به ثبت حدود ۶۵۰ میلیون حساب در شبکه بانکی کشور  در رسانه ملی گفت: در حال حاضر، برخی افراد بیش از ۱۰۰ حساب بانکی دارند و تعداد حساب‌های بانکی متعلق به یک فرد در مواردی بسیار زیاد است.

او در تشریح دلایل تعدد حساب‌های بانکی افراد اظهار کرد: دلایل مختلفی برای افزایش تعداد حساب‌های بانکی وجود دارد. یکی از این دلایل آن است که مردم برای مقاصد گوناگون ناچار به افتتاح حساب در بانک‌های مختلف شده‌اند؛ به‌طوری‌که سازمان‌های مختلف برای انجام امور خود، افراد را به افتتاح حساب‌های متعدد ملزم کرده‌اند یا افراد برای دریافت تسهیلات از بانک‌های مختلف، حساب‌های جداگانه‌ای افتتاح کرده‌اند.

مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی افزود: در واقع، افراد متناسب با نوع فعالیت و نیاز‌های شغلی و اداری خود اقدام به افتتاح حساب‌های متعدد کرده‌اند.

او ادامه داد: نکته دیگری که در این زمینه وجود دارد، این است که در گذشته اهتمام چندانی برای تعیین تکلیف حساب‌هایی که دیگر مورد استفاده قرار نمی‌گرفتند، وجود نداشت. به همین دلیل، برخی حساب‌ها بدون استفاده رها شده‌اند و حتی ممکن است مبالغ اندکی نیز در آنها باقی مانده باشد؛ با این حال، این حساب‌ها همچنان در شبکه بانکی به‌عنوان حساب فعال محسوب می‌شوند.

او با اشاره به تعدد قابل توجه حساب‌های بانکی متعلق به برخی افراد تأکید کرد: در مواردی، تعداد حساب‌های بانکی یک فرد از ۱۰۰ حساب نیز فراتر می‌رود.

برچسب ها: حساب بانکی ، بانک مرکزی
خبرهای مرتبط
ضوابط مربوط به صدور تعهدنامه بانک‌ها برای فروش نفت کارگزاران مصوب شد
رمزگشایی از کسر کارمزد ۱۰۰۰ تومانی سوخت‌گیری اضطراری
«ضوابط حداقل الزامات صیانت از مشتریان مؤسسات اعتباری» ابلاغ شد
همتی: با متخلفین در حوزه مبارزه با پولشویی برخورد جدی می‌شود
همتی: مطالبات واردکنندگان کالا‌های اساسی بر عهده دولت است، نه بانک مرکزی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۲۴ ۱۲ آبان ۱۴۰۵
بازنشسته هستم. جدیداً خبردار شده ام یک حساب بانکی در بانک ملت از سوی سازمان بازنشستگی برای من افتتاح شده است! نه استفاده ای برای من دارد و نه چیزی! من از بانک صادرات حقوق باز نشستگی می گیرم. باز شدن حساب در بانکی دیگر آن هم بدون اینکه استفاده ای داشته باشد چه معنایی دارد؟
۰
۰
پاسخ دادن
رشد ۱۳۰ درصدی صادرات خدمات فنی و مهندسی
ترافیک سنگین در آزادراه تهران-کرج-قزوین و تهران
اختصاص ۹۲ همت به پروژه‌های نهضت ملی مسکن در شهرهای جدید
نیمی از بازار لوازم آرایشی در اختیار قاچاق است /ایران هفتمین کشور پرمصرف لوازم آرایشی در جهان
تخصیص آب بخش کشاورزی به ۶۹ میلیارد مترمکعب رسید
آخرین اخبار
تخصیص آب بخش کشاورزی به ۶۹ میلیارد مترمکعب رسید
نیمی از بازار لوازم آرایشی در اختیار قاچاق است /ایران هفتمین کشور پرمصرف لوازم آرایشی در جهان
اختصاص ۹۲ همت به پروژه‌های نهضت ملی مسکن در شهرهای جدید
رشد ۱۳۰ درصدی صادرات خدمات فنی و مهندسی
ترافیک سنگین در آزادراه تهران-کرج-قزوین و تهران
ضوابط مربوط به صدور تعهدنامه بانک‌ها برای فروش نفت کارگزاران مصوب شد
سازمان نقشه‌برداری باید در کنار سازمان برنامه و بودجه قرار گیرد
اختلاف وزارتخانه‌های صمت و نیرو بر سر مسئولیت حمل سوخت؛ توپ در زمین مصرف‌کنندگان
لزوم تقویت نقش کانون نهاد‌های سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران
ممنوعیت سه‌ساله احداث شهرک و شهر جدید در تهران و البرز/ ظرفیت طرح‌های موجود برای ۵ میلیون نفر دیگر
ورود سامانه بارشی جدید به کشور از سمت غرب کشور
تداوم تولید گاز در فاز ۱۴ پارس جنوبی با اجرای تعمیرات و راه‌اندازی واحد‌های عملیاتی
قیمت خودرو در بازار آزاد سه‌شنبه ۱۲ آبان
سازوکار رجیستری گوشی‌های مسافری ساماندهی می‌شود
تولید گاز پالایشگاه شهید هاشمی‌نژاد ۲۲ درصد افزایش یافت
اتابک: بخشی از ارز صادراتی باید در اختیار تولیدکنندگان قرار گیرد
ایرادات مطالبات ارزی واردکنندگان برطرف شد/ مصوبه در انتظار تأیید نهایی
تاب‌آوری جامعه به تاب‌آوری صنعت برق گره خورده است
سبز پوشی شاخص کل بورس/ شرط بازگشت بورس به ریل صعودی مشخص شد؟
آغاز طرح نوسازی وانت‌های فرسوده با تسهیلات ۱.۱ میلیارد تومانی
تقویت ظرفیت‌های عملیاتی در بنادر کشور
تأمین ۳ میلیارد لیتر سوخت ذخیره نیروگاهی
صادرات ۴۸ میلیون دلاری داروهای دامپزشکی ایران به بیش از ۱۶ کشور
افزایش ۱۷۵ واحدی شاخص کل بورس
وصول ۷۵ درصد از درآمد‌های مالیاتی در ۶ ماهه ابتدایی سال
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد ۱۲ آبان ماه ۱۴۰۵
روش‌های بازیابی رمز کارت سوخت اعلام شد/ از سامانه اینترنتی تا مراجعه حضوری
۸۵ همت ارزش‌آفرینی در مولدسازی دارایی‌های دولت
تداوم تولید و بازسازی پالایشگاه‌ها اولویت اصلی نفت و گاز پارس
بازار سرمایه صرفاً به شاخص کل محدود نمی‌شود/ اصلاح شاخص کل به پایان رسیده است؟