باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی با اشاره به ثبت حدود ۶۵۰ میلیون حساب در شبکه بانکی کشور در رسانه ملی گفت: در حال حاضر، برخی افراد بیش از ۱۰۰ حساب بانکی دارند و تعداد حساب‌های بانکی متعلق به یک فرد در مواردی بسیار زیاد است.

او در تشریح دلایل تعدد حساب‌های بانکی افراد اظهار کرد: دلایل مختلفی برای افزایش تعداد حساب‌های بانکی وجود دارد. یکی از این دلایل آن است که مردم برای مقاصد گوناگون ناچار به افتتاح حساب در بانک‌های مختلف شده‌اند؛ به‌طوری‌که سازمان‌های مختلف برای انجام امور خود، افراد را به افتتاح حساب‌های متعدد ملزم کرده‌اند یا افراد برای دریافت تسهیلات از بانک‌های مختلف، حساب‌های جداگانه‌ای افتتاح کرده‌اند.

مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی افزود: در واقع، افراد متناسب با نوع فعالیت و نیاز‌های شغلی و اداری خود اقدام به افتتاح حساب‌های متعدد کرده‌اند.

او ادامه داد: نکته دیگری که در این زمینه وجود دارد، این است که در گذشته اهتمام چندانی برای تعیین تکلیف حساب‌هایی که دیگر مورد استفاده قرار نمی‌گرفتند، وجود نداشت. به همین دلیل، برخی حساب‌ها بدون استفاده رها شده‌اند و حتی ممکن است مبالغ اندکی نیز در آنها باقی مانده باشد؛ با این حال، این حساب‌ها همچنان در شبکه بانکی به‌عنوان حساب فعال محسوب می‌شوند.

او با اشاره به تعدد قابل توجه حساب‌های بانکی متعلق به برخی افراد تأکید کرد: در مواردی، تعداد حساب‌های بانکی یک فرد از ۱۰۰ حساب نیز فراتر می‌رود.