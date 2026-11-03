باشگاه خبرنگاران جوان - یوم‌الله سیزدهم آبان، یادآور سه واقعه تاریخی و سرنوشت‌ساز در مسیر مبارزه الهی ملت بزرگ ایران علیه جبهه کفر و استکبار جهانی است. تبعید مرجع عالی‌قدر جهان اسلام امام خمینی (رحمت‌الله علیه) به جرم ایستادگی در برابر قانون ننگین کاپیتولاسیون و دفاع از عزت، استقلال و حاکمیت ملی ایران اسلامی در سال ۱۳۴۳، شهادت دانش‌آموزان مظلوم و حقیقت‌طلب توسط عوامل رژیم ستم‌شاهی و منحوس پهلوی در سال ۱۳۵۷ و تسخیر لانه جاسوسی شیطان بزرگ آمریکا جهانخوار به دست دانشجویان مسلمان پیرو خط امام در سال ۱۳۵۸، سه مناسبت این روز بزرگ است که به عنوان «روز ملی مبارزه با استکبار جهانی» نامگذاری شده است.

تبعید معمار کبیر انقلاب اسلامی در سال ۱۳۴۳ به جرم دفاع از عزت و استقلال میهن اسلامی نه‌تنها نتوانست شعله نهضت اسلامی را خاموش کند بلکه با برافروختن آتش خشم و بیداری ملت مسلمان ایران، زمینه‌ساز پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی شد. شهادت دانش‌آموزان بی‌گناه در سال ۱۳۵۷ نیز سند دیگری از جنایت رژیم فاسد و جنایتکار پهلوی و گواهی روشن بر پیوند ناگسستنی نسل جوان ایران با آرمان استقلال و آزادی است. همچنین تسخیر لانه جاسوسی آمریکا در ۱۳ آبان ۱۳۵۸، فریاد رسای ملت ایران علیه دهه‌ها دخالت، سلطه‌طلبی و توطئه‌گری دولت زیاده‌خواه آمریکا بود که از سوی بنیان‌گذار نظام مقدس جمهوری اسلامی، «انقلاب دوم» نام گرفت.

اکنون پس از گذشت چند دهه از عمر پربرکت انقلاب اسلامی، ماهیت سلطه‌طلبانه و دشمنی دیرینه آمریکای خونخوار و رژیم نامشروع و کودک‌کش صهیونیستی با تحمیل دو جنگ خونین تروریستی ۱۲روزه و رمضان به ملت شریف ایران، بیش از گذشته آشکار شده است. تجاوز نظامی و جنایتکارانه استکبار جهانی طی دو جنگ تحمیلی و همچنین تداوم تهدیدها، تحریم‌ها و اقدامات خصمانه آنان در ماه‌ها و روزهای اخیر، ثابت می‌کند که دشمنان برای مقابله با استقلال، پیشرفت میهن اسلامی و اراده پولادین ملت انقلابی و مبارز ایران، هیچ حد و مرزی برای توطئه، تجاوز و جنایت قائل نیستند و حتی از به شهادت رساندن فرماندهان، سرداران، دانشمندان، زنان و کودکان بی‌گناه از جمله دانش‌آموزان مدرسه شجره طیبه میناب، در سکوت مجامع بین‌المللی، سازمان‌های حقوق بشر و رسانه‌های خودفروخته هیچ ابایی ندارند.

شهادت مظلومانه قائد شهید امت اسلامی حضرت آیت‌الله العظمی امام خامنه‌ای (قدس الله نفسه الزکیه) در پی جنایت تروریستی و تجاوزکارانه دشمن آمریکایی - صهیونیستی، برگ خونین دیگری بر پرونده سیاه و شیطانی استکبار جهانی افزود. این جنایت بزرگ و نابخشودنی نه‌تنها اراده ملت ایران را تضعیف نکرد بلکه عزم ملی برای پاسداری از استقلال، عزت و تمامیت ارضی کشور و استمرار راه پرافتخار انقلاب اسلامی را استوارتر ساخت. چنانکه ملت مبعوث شده ایران بیش از هشت ماه با حضور گسترده و پرشور در اجتماعات مردمی شبانه، خونخواهی رهبر شهید انقلاب اسلامی را فریاد زدند و ضمن بیعت با ولی امر مسلمین مقام معظم رهبری آیت‌الله امام سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای (مد ظله العالی)، تا پای جان از نیروهای جان بر کف مسلح حمایت کردند، بصیرت، وفاداری و پیوند عمیق خود با آرمان‌های انقلاب اسلامی را به نمایش گذاشتند و شکست دشمن متخاصم را رقم زدند.

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان گیلان ضمن تسلیت ایام فاطمیه و بزرگداشت یاد و خاطره شهدای دو جنگ تحمیلی ۱۲روزه و رمضان، از عموم گیلانیان مؤمن، انقلابی و مبارز به‌خصوص دانشجویان و دانش‌آموزان، دعوت می‌نماید تا با حضور آگاهانه، پرشور و دشمن‌شکن در راهپیمایی یوم‌الله سیزدهم آبان (روز ملی مبارزه با استکبار جهانی)، وحدت دینی، انسجام ملی و اوج وفاداری به آرمان الهی انقلاب اسلامی را به نمایش بگذارند و پیام روشن مقاومت و ایستادگی ملت ایران را به گوش جهانیان برسانند.

راهپیمایی یوم‌الله سیزدهم آبان (روز ملی مبارزه با استکبار جهانی) با شعار محوری «میثاق با شهیدان، نبرد با استکبار»، صبح چهارشنبه ۱۳ آبان با حضور گسترده و پرشور مردم غیور، ولایت‌مدار و استکبارستیز گیلان در سراسر استان و در شهر رشت، ساعت ۹ صبح از سه مسیر «سپاه پاسداران، میدان فرهنگ، خیابان امام خمینی، میدان شهدای ذهاب (شهرداری)»، «دانشکده علوم پایه، خیابان نامجو، چهارراه قدس، خیابان امام خمینی، میدان شهدای ذهاب (شهرداری)» و «مسجد الفتح چمارسرا، خیابان طالقانی، خیابان علم‌الهدی، میدان شهدای ذهاب (شهرداری)» با سخنرانی دکتر حشمت‌الله قنبری (استاد دانشگاه و پژوهشگر تاریخ اسلام) برگزار می‌گردد.

منبع: روابط عمومی