باشگاه خبرنگاران جوان - ۱۸ دی‌ ۱۴۰۴، در اصفهان، گروهی از اغتشاشگران که تعدادی از آن‌ها رابطه خانوادگی و آشنایی با یکدیگر داشتند، جنایت هولناکی را رقم زدند که منجر به شهادت مظلومانه ۴ تن از مأموران بدون سلاح فراجا شد.

این گروه از آشوبگران با در اختیار داشتن سلاح گرم و انواع سلاح‌های سرد از جمله قمه، چاقو، تبر و قداره و همچنین مواد آتش‌زا و کوکتل مولوتوف، ضمن تخریب گسترده اموال عمومی و خصوصی، به مردم و نیروهای حافظ امنیت حمله کرده و با آتش زدن ساختمان‌ها، کلانتری و اماکن عمومی، فضای منطقه را به صحنه‌ای از رعب و ناامنی تبدیل کردند.

با توجه به اظهارات متهمان دستگیرشده، تصاویر مشرف به محل و اظهارات مطلعین، جنایتکاران پس از انجام جنایت فجیع و دلخراش خود به مدت ۳ ساعت مشغول هتک حرمت و رقص و پایکوبی بر بالای پیکر مطهر شهدا بودند.

با شناسایی و دستگیری عناصر اصلی این جنایت هولناک، پرونده با چندین متهم رسیدگی شد و بر اساس احکام صادره، تعدادی از متهمان که در این جنایت نقش بسزایی را برعهده داشتند، به مجازات اعدام محکوم شدند.

نکته قابل توجه در پرونده این جنایت، اعتراف اکثریت متهمان نسبت به یکدیگر است، به‌طوری‌که بیست نفر از متهمان در بازسازی صحنه شهادت حاضر شده‌اند و تمام ماجرا را شرح داده‌اند.

امیرحسین ابراهیمی، فرزند رسول و امیرحسین ملکی، فرزند ابوالفضل، از عوامل اصلی این جنایت بودند که براساس مستندات، اقرارهای خود محکومان و اعترافات دیگر متهمان، به صورت مسلحانه در محل حادثه حضور داشته و اقدامات مجرمانه متعددی انجام داده بودند.

براساس گزارش فراجا، امیرحسین ابراهیمی ۱۸ دی در میدان علیخانی بوده و با چفیه قرمز رنگ سر و صورت خود را بسته بود.

به گفته دیگر متهمان پرونده که همراه محکوم‌علیه در صحنه حضور داشته‌اند، امیرحسین ابراهیمی در محل حادثه یک قداره به همراه داشته و اقدام به تخریب اماکن و اموال عمومی و ضرب‌وجرح مأموران حافظ امنیت کرده است.

ابراهیمی پس از وقوع جنایت، متواری و در منزل یکی از اقوام خود مخفی شده بود که بلافاصله شناسایی و به همراه برادر خود که در اغتشاشات شرکت داشته، دستگیر شد.

در همان زمان دستگیری، از متهم سلاح‌های سرد متعددی از جمله چند تیغه قمه و قداره، چند تیغه چاقو، تبر، شوکر الکتریکی، پنجه‌بوکس و ... کشف شد.

امیرحسین ملکی معروف به «دایی‌چی»، نیز براساس مستندات پرونده در محل حادثه حضور فعال داشته و در تمام مدت سلاح سرد با خود حمل کرده است.

شواهد و مستندات، ردیابی تلفن همراه، روایت‌های متهم از فاجعه‌ای که رخ داده و همچنین اظهارنظرهای دیگر متهمان نشان می‌دهد که نامبرده در صحنه حضور داشته و در قتل فجیع مأموران نیروی انتظامی نقش ایفا کرده است.

پس از دستگیری امیرحسین ملکی و امیرحسین ابراهیمی، پرونده در دستگاه قضایی مورد رسیدگی قرار گرفت. متهمان به جرم، محاربه و افساد فی‌الارض از طریق اقدام علیه امنیت ملی، به‌نحوی‌که موجب اخلال شدید در نظم عمومی و ایجاد ناامنی در حد وسیع شده و طریق کشیدن سلاح و ایجاد رعب و وحشت و ناامنی در محیط، به اعدام محکوم شدند.

احکام صادره پس از فرجام‌خواهی متهمان در دیوان عالی کشور نیز بررسی شد که با توجه به مستندات موجود و جنایت فجیع صورت‌گرفته، توسط قضات دیوان عالی کشور نیز تأیید و صبح امروز اجرا شد.

منبع: قوه قضاییه