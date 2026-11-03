باشگاه خبرنگاران جوان - عباس علی‌آبادی، وزیر نیرو که صبح امروز وارد ارومیه شد به همراه رضا رحمانی، استاندار آذربایجان‌غربی، در جریان بازدید از پارک ملی دریاچه ارومیه، از نزدیک در جریان وضعیت موجود دریاچه قرار گرفتند.

در این بازدید، حجت جباری، مدیرکل حفاظت محیط‌زیست آذربایجان‌غربی، گزارشی از آخرین وضعیت دریاچه ارومیه، شرایط زیست‌محیطی منطقه و چالش‌های پیش‌روی حفاظت و احیای این پهنه ارزشمند طبیعی ارائه کرد.

این بازدید با هدف بررسی میدانی وضعیت دریاچه ارومیه و آگاهی از شرایط موجود انجام شد.

عباس علی آبادی وزیر نیرو صبح امروز وارد ارومیه شد و سفر وی با هدف بررسی آخرین وضعیت طرح‌ها و پروژه‌های حوزه آب و برق، ارزیابی روند اجرای طرح‌های زیرساختی و پیگیری مسائل و نیازهای استان در بخش تأمین آب، مدیریت منابع آبی و توسعه شبکه برق انجام می‌شود.

افتتاح و بازدید از پروژه‌های مهم، بررسی روند پیشرفت طرح‌های در دست اجرا و برگزاری نشست‌های تخصصی با مسئولان استانی، از جمله برنامه‌های سفر وزیر نیرو به آذربایجان‌غربی خواهد بود.