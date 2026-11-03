هواشناسی مازندران درباره وضع جوی استان در ساعت‌های پیش رو هشدار سطح نارنجی صادر کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - نوروزیان کارشناس هواشناسی مازندران با اشاره به بارش‌ها از عصردیروز تا کنون گفت: بیشترین بارش از سفیدآب تنکابن با ۴۵ میلیمتر، نوشهر با ۳۶ میلیمتر و میان لات رامسر با ۳۱ میلیمتر بود که این بارندگی همچنان ادامه داره.

او افزود: از امروز سه شنبه، آسمان مازندران ابری و بارانی و رگبار باران خواهد بود که انتظار داریم تا بامداد چهارشنبه ادامه داشته باشد.

نوروزیان گفت: این بارش‌ها در دامنه‌ها و ارتفاعا ت استان در حد هشدار است باید بیشتر احتیاط کرد که به همین منظور هشدار سطح نارنجی صادر شده است.

بر اساس پیش‌بینی هواشناسی، این شرایط جوی می‌تواند سبب بالا آمدن سطح آب رودخانه‌ها، آب‌گرفتگی معابر، جاری شدن روان‌آب، وقوع صاعقه، کاهش دید، خسارت به سازه‌های موقت و کم‌مقاوم و همچنین ریزش سنگ در محور‌های کوهستانی شود.

🔹 از توقف، اسکان و برپایی چادر در حاشیه و بستر رودخانه‌ها، مسیل‌ها و مناطق مستعد آب‌گرفتگی خودداری کنند.

🔹 از تردد‌های غیرضروری در محور‌های کوهستانی و مناطق پرخطر در زمان فعالیت سامانه بارشی پرهیز کرده و هنگام رانندگی احتیاط لازم را داشته باشند.

🔹 از هرگونه فعالیت کوهنوردی، طبیعت‌گردی و گردشگری در ارتفاعات و مناطق مستعد خطر خودداری کنند.

🔹 از استقرار در مجاورت سازه‌های موقت، درختان فرسوده و تابلو‌های تبلیغاتی در زمان وزش باد خودداری کنند.

🔹 نسبت به استحکام‌بخشی و ایمن‌سازی سازه‌های موقت و تجهیزات مستقر در فضای باز اقدام کنند.

🔹 هشدار‌ها و اطلاعیه‌های رسمی هواشناسی و مدیریت بحران را از طریق منابع معتبر دنبال کنند.

همچنین از دستگاه‌های اجرایی، شهرداری‌ها، دهیاری‌ها، راهداری، نیرو‌های امدادی و خدمات‌رسان درخواست می‌شود ضمن حفظ آمادگی و اتخاذ تمهیدات پیشگیرانه، نسبت به پایش مستمر رودخانه‌ها، مسیل‌ها، نقاط حادثه‌خیز و محور‌های کوهستانی اقدام کرده و آمادگی لازم برای مقابله با حوادث احتمالی را داشته باشند.

تأکید می‌شود رعایت توصیه‌های ایمنی و توجه به هشدار‌های صادرشده می‌تواند نقش مؤثری در کاهش خسارات احتمالی و حفظ جان شهروندان داشته باشد.

نوروزیان با اشاره به تغییر وضعیت جوی از فردا گفت: از فردا تا پنجشنبه جو استان پایدار و هوا صاف تا نیمه ابری و برای پنجشنبه افزایش دما محسوس خواهد بود. همچنین از پنجشنبه شب ازغرب استان وزش باد و افزایش ابر و اغاز بارندگی داریم بطوری که جمعه تا اوایل هفته بعد رگبار پراکنده در استان انتظار داریم.

کارشناس هواشناسی استان درباره وضع دریا، افزود: دریا تا صبح فردا مواج است و برای فعالیت‌های دریایی مناسب نیست.

منبع:خبرگزاری صدا و سیمای مازندران

برچسب ها: هواشناسی مازندران ، وضعیت آب و هوا
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