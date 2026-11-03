یک مقام آمریکایی حملات به جزیره قشم را محدود توصیف کرد و مدعی شد این حملات به معنای ازسرگیری حملات نظامی گسترده علیه ایران نیست.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام آمریکایی که نخواست نامش فاش شود، آمریکا بامداد سه‌شنبه حملاتی را علیه جزیره قشم ایران در تنگه هرمز انجام داد.

این مقام آمریکایی مدعی شد که حملات انجام‌شده محدود بود و به معنای ازسرگیری عملیات نظامی گسترده نیست. این در حالی است که خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران (ایرنا) پیش‌تر از وقوع چندین انفجار در این جزیره خبر داده بود.

یک مقام آمریکایی دیگر نیز مدعی شد این حملات در چارچوب آنچه آن اقدامات دفاعی خواند و در واکنش به استفاده ایران از موشک‌های زمین‌به‌هوا علیه مواضع آمریکا انجام شده است.

از سوی دیگر، شبکه فاکس‌نیوز به نقل از مقام‌هایی ادعا کرد که این حملات در واکنش به شلیک ایران به سوی یک هواپیمای جنگی آمریکایی که در حریم هوایی ایران پرواز می‌کرد، صورت گرفته است.

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران شامگاه دوشنبه اعلام کرد که پدافند هوایی ایران با دو فروند هواپیمای شناسایی آمریکایی از نوع «MQM-۱۷۰» در جنوب جزیره قشم مقابله کرده و آنها را به تصرف درآورده است.

سپاه پاسداران همچنین اعلام کرد نیرو‌های پدافند هوافضا موفق شدند پنجاه‌وپنجمین پهپاد پیشرفته از نوع «MQ-۹» را در شرق تنگه هرمز رهگیری و منهدم کنند.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، طی هفته‌های گذشته به احتمال ازسرگیری حملات نظامی علیه ایران پس از انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره که قرار است امروز سه‌شنبه برگزار شود، اشاره کرده بود؛ با این حال، او روز دوشنبه ادعا کرد که ممکن است در تصمیم خود تجدیدنظر کند.

منبع: المیادین