یک مقام آمریکایی حملات به جزیره قشم را محدود توصیف کرد و مدعی شد این حملات به معنای ازسرگیری حملات نظامی گسترده علیه ایران نیست.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام آمریکایی که نخواست نامش فاش شود، آمریکا بامداد سه‌شنبه حملاتی را علیه جزیره قشم ایران در تنگه هرمز انجام داد.

این مقام آمریکایی مدعی شد که حملات انجام‌شده محدود بود و به معنای ازسرگیری عملیات نظامی گسترده نیست. این در حالی است که خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران (ایرنا) پیش‌تر از وقوع چندین انفجار در این جزیره خبر داده بود.

یک مقام آمریکایی دیگر نیز مدعی شد این حملات در چارچوب آنچه آن اقدامات دفاعی خواند و در واکنش به استفاده ایران از موشک‌های زمین‌به‌هوا علیه مواضع آمریکا انجام شده است.

از سوی دیگر، شبکه فاکس‌نیوز به نقل از مقام‌هایی ادعا کرد که این حملات در واکنش به شلیک ایران به سوی یک هواپیمای جنگی آمریکایی که در حریم هوایی ایران پرواز می‌کرد، صورت گرفته است.

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران شامگاه دوشنبه اعلام کرد که پدافند هوایی ایران با دو فروند هواپیمای شناسایی آمریکایی از نوع «MQM-۱۷۰» در جنوب جزیره قشم مقابله کرده و آنها را به تصرف درآورده است.

سپاه پاسداران همچنین اعلام کرد نیرو‌های پدافند هوافضا موفق شدند پنجاه‌وپنجمین پهپاد پیشرفته از نوع «MQ-۹» را در شرق تنگه هرمز رهگیری و منهدم کنند.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، طی هفته‌های گذشته به احتمال ازسرگیری حملات نظامی علیه ایران پس از انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره که قرار است امروز سه‌شنبه برگزار شود، اشاره کرده بود؛ با این حال، او روز دوشنبه ادعا کرد که ممکن است در تصمیم خود تجدیدنظر کند.

منبع: المیادین

برچسب ها: جزیره قشم ، جنگ با ایران ، حمله به ایران
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۲۷ ۱۲ آبان ۱۴۰۵
آمریکا غلط کرده که به حریم ایران وارد میشه....چرا شرایط جنگی شامل حال این شیطنت‌های دشمن آمریکایی صهیونی نمیشه ؟؟؟؟؟ واقعا چرا ؟؟؟؟
۲
۸
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۰۸ ۱۲ آبان ۱۴۰۵
امکانات و تجهیزات و اطلاعات ما در حد امریکا نیست
شعارهای زیادی دادیم و خودمان را توی دردسر انداختیم
Iran (Islamic Republic of)
دکتر علی نصیرون.
۱۲:۵۱ ۱۲ آبان ۱۴۰۵
یک ناو رژیم تروریستی اپستینی آمریکا رو با تسلیحات پیشرفته بصورت محدود بزنید تا حالش بیاد سر جاش و بداند هر چقدر هم از مرزهای ایران فاصله بگیرد ایران قادر به زدن آن هست.ترامپ قمارباز سگ زرد اپستینی پدوفیلی مزدور کفتار پیر وحشی نتانیاهو
۱
۱۸
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۰۹ ۱۲ آبان ۱۴۰۵
میخوان بزنن ولی نمیتونن
Netherlands (Kingdom of the)
ناشناس
۱۲:۲۶ ۱۲ آبان ۱۴۰۵
واقعیت چیز دیگری است .
۰
۸
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۱۴ ۱۲ آبان ۱۴۰۵
اون حمله کرد شما چیکار کردید؟ آیا نمی خواهید جواب بازدارنده بدهید؟
۰
۲۸
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۰۹ ۱۲ آبان ۱۴۰۵
شماها از واقعیت های میدانی خبر ندارید
فقط بلدین شعار بدین و با توهم خودتان کشور را به جنگ بکشانید
Iran (Islamic Republic of)
علی
۱۱:۵۵ ۱۲ آبان ۱۴۰۵
حمله اتمی به پنتاگون
۱
۱۴
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۰۹ ۱۲ آبان ۱۴۰۵
توهم شماها پایانی نداره نه ؟
Iran (Islamic Republic of)
ایرانی
۱۱:۵۰ ۱۲ آبان ۱۴۰۵
داره تست میکنه ببینه جواب ایران تا چه سطحه!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
۲
۲۶
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۱۰ ۱۲ آبان ۱۴۰۵
اونا سطح نظامی و قدرت نظامی مارو بهتر از خودمون میدونن وگرنه چندین بار بهمون حمله نمیکردن
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