باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - شیراز امروز در آغوش دلتنگی و ارادت، میزبان پیکر‌های مطهر شهدای گمنامی شد که با آمدنشان، عطر ایثار و شهادت را در کوچه‌پس‌کوچه‌های شهر پراکندند؛ شهدایی که نامشان شاید برای بسیاری ناشناخته باشد، اما یاد و راهشان در قلب ملت ایران جاودانه است.

صبح امروز، در حالی که دروازه قرآن شیراز، یکی از نماد‌های تاریخی و معنوی شهر، شاهد لحظاتی سرشار از شور، حزن و دلدادگی بود، پیکر مطهر ۲۰ شهید گمنام با استقبال مسئولان، نیرو‌های نظامی و انتظامی و جمعی از خادمان فرهنگ ایثار و شهادت وارد سومین حرم اهل بیت (ع) شد.

فضای مراسم، آمیخته با حال‌وهوایی وصف‌ناشدنی از احترام، اندوه و افتخار بود؛ لحظاتی که در آن، سکوت و اشک، گویاتر از هر کلامی به استقبال مردانی رفت که روزگاری برای دفاع از وطن و آرمان‌های این سرزمین، جان خویش را در طبق اخلاص گذاشتند و اکنون پس از سال‌ها، در قامت مهمانانی آسمانی به شهر حافظ و سعدی بازگشته‌اند.

دروازه قرآن شیراز، امروز نه فقط گذرگاه ورود به شهر، بلکه دروازه‌ای به سوی خاطرات پرافتخار دفاع از میهن بود؛ جایی که پیکر‌های مطهر شهدا بر دوش ارادت و در سایه احترام حاضران، قدم به سرزمین فارس گذاشتند تا بار دیگر یادآور شوند که امنیت، آرامش و سربلندی امروز ایران اسلامی، مرهون فداکاری مردانی است که بی‌نام و نشان، اما با ایمانی راسخ، از جان خود گذشتند.

بازگشت مردان آسمانی به سرزمین عشق

استقبال از پیکر مطهر شهدا در شیراز، جلوه‌ای از پیوند عمیق مردم این دیار با فرهنگ شهادت و ایثار است؛ فرهنگی که ریشه در باور‌های دینی، تاریخ پرافتخار ایران اسلامی و ارادت مردم فارس به خاندان عصمت و طهارت (ع) دارد.

امروز، حضور پیکر‌های مطهر شهدای گمنام در دروازه قرآن، بار دیگر فضای شهر را رنگ‌وبوی معنویت بخشید. گویی آسمان شیراز نیز در برابر عظمت این لحظه سر تعظیم فرود آورده بود و زمین، پذیرای قدم‌های مردانی می‌شد که سال‌ها پیش، در راه دفاع از دین، وطن و عزت ملت ایران، از همه تعلقات دنیوی گذشتند.

شهدای گمنام، روایتگر مظلومیت و عظمت نسلی هستند که در روز‌های سخت دفاع مقدس، بی‌هیچ چشم‌داشتی به میدان نبرد رفتند و با نثار جان خود، برگ‌های زرینی در تاریخ این سرزمین رقم زدند.

اکنون، بازگشت پیکر‌های مطهر این شهدا به شیراز، فرصتی دوباره برای تجدید عهد با آرمان‌های والای شهیدان و یادآوری این حقیقت است که نام و نشان ظاهری، هرگز معیار بزرگی انسان‌ها نیست؛ چراکه برخی مردان، اگرچه در زمین گمنام‌اند، اما در آسمان‌ها شناخته‌شده و عزیز هستند.

۷ شهید در آغوش خاک فارس؛ ۱۳ شهید در مسیر بازگشت به تهران

سردار سرتیپ دوم سعید کوشکی جهرمی، مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت استان فارس، در حاشیه مراسم استقبال از پیکر مطهر شهدا، با تشریح برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای تشییع و خاکسپاری این شهدای والامقام، اظهار کرد: پیکر مطهر ۷ شهید در ۷ نقطه استان فارس تشییع و خاکسپاری خواهد شد.

وی همچنین با اشاره به وضعیت سایر پیکر‌های مطهر شهدای گمنام افزود: پیکر ۱۳ شهید پس از پایان مراسم‌های پیش‌بینی‌شده در استان فارس، به معراج شهدای مرکزی تهران بازگردانده خواهند شد.

این برنامه، فرصتی ارزشمند برای مردم نقاط مختلف استان فارس فراهم می‌کند تا با حضور در مراسم تشییع و تدفین شهدای گمنام، ضمن ادای احترام به مقام شامخ شهیدان، بار دیگر با فرهنگ ایثار، فداکاری و مقاومت تجدید پیمان کنند.

خاک فارس، سرزمین مردان غیرتمند و تاریخ‌ساز، بار دیگر به استقبال فرزندان آسمانی خود می‌رود؛ فرزندانی که اگرچه هویت و نامشان برای مردم ناشناخته مانده، اما راهشان روشن، آرمانشان زنده و یادشان در حافظه تاریخی ملت ایران ماندگار است.

شهدای گمنام؛ میهمانان شب‌های عاشورایی فارس

بر اساس اعلام مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت استان فارس، پیکر مطهر شهدای گمنام تا ۲۱ آبان‌ماه در مراسم‌های تجمع مردمی شبانه در سطح استان تشییع خواهد شد.

این مراسم‌های شبانه، فرصتی برای حضور گسترده مردم در کنار پیکر‌های مطهر شهدا و ایجاد فضایی سرشار از معنویت، همدلی و دلدادگی خواهد بود.

حضور شهدای گمنام در میان مردم، یادآور روز‌هایی است که ملت ایران در برابر سختی‌ها و تهدیدها، با تکیه بر ایمان، وحدت و روحیه ایثار، از استقلال و تمامیت ارضی کشور دفاع کرد.

در شب‌های پیش‌رو، شهر‌ها و مناطق مختلف استان فارس میزبان پیکر‌هایی خواهند بود که سکوتشان، هزاران سخن ناگفته دارد؛ پیکر‌هایی که با وجود گذشت سال‌ها از دوران دفاع مقدس، همچنان پیام‌آور عزت، آزادگی و مقاومت هستند.

مردم فارس در این شب‌ها، با حضور در مراسم‌های معنوی، فرصت خواهند داشت تا در فضایی آکنده از عطر شهادت، یاد و خاطره شهدای گمنام را گرامی بدارند و با آرمان‌های آنان پیمانی دوباره ببندند.

پنجشنبه شب؛ حرم شاهچراغ (ع) میزبان مراسم وداع با شهدای گمنام

یکی از مهم‌ترین برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای میزبانی از پیکر مطهر شهدای گمنام، مراسم وداع با این شهداست که پنجشنبه ۲۱ آبان‌ماه، پس از نماز مغرب و عشاء، در حرم مطهر حضرت احمد بن موسی شاهچراغ (ع) برگزار خواهد شد.

حرم مطهر شاهچراغ (ع)، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین کانون‌های معنوی و مذهبی شیراز، در این شب میزبان عاشقان اهل بیت (ع) و دلدادگان فرهنگ شهادت خواهد بود.

مراسم وداع با شهدای گمنام در جوار مضجع نورانی حضرت احمد بن موسی شاهچراغ (ع)، فرصتی برای ابراز ارادت و تجدید میثاق با شهیدانی است که زندگی و جان خود را در راه دفاع از ارزش‌های اسلامی و ملی فدا کردند.

انتظار می‌رود این مراسم، با حضور اقشار مختلف مردم، خانواده‌های معظم شهدا، مسئولان و علاقه‌مندان به فرهنگ ایثار و شهادت، جلوه‌ای ویژه از همبستگی و معنویت را در سومین حرم اهل بیت (ع) به نمایش بگذارد.

در چنین لحظاتی، پیوند میان فرهنگ شهادت و ارادت مردم شیراز به خاندان عصمت و طهارت (ع)، بار دیگر در قالب حضوری عاشقانه و معنوی جلوه‌گر خواهد شد.

جمعه ۲۲ آبان؛ تشییع شهدای گمنام در سالروز شهادت حضرت زهرا (س)

هم‌زمان با سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، شهر شیراز شاهد یکی از باشکوه‌ترین جلوه‌های ارادت مردم به شهدای گمنام خواهد بود.

بر اساس اعلام سردار کوشکی، روز جمعه ۲۲ آبان‌ماه، پیکر مطهر این شهدا از میدان شهدای شیراز به سمت حرم مطهر حضرت احمد بن موسی شاهچراغ (ع) تشییع خواهد شد.

هم‌زمانی تشییع شهدای گمنام با سالروز شهادت بانوی بزرگ اسلام، حضرت فاطمه زهرا (س)، به این مراسم جلوه‌ای ویژه از معنویت و حزن می‌بخشد.

حضرت زهرا (س)، نماد پاکی، مظلومیت، استقامت و دفاع از حقیقت است و شهیدان نیز با انتخاب مسیر حق و فداکاری در راه آرمان‌های والای انسانی و اسلامی، ادامه‌دهندگان راه حقیقت و آزادگی هستند.

در این روز، مردم شیراز با حضور در مسیر تشییع، پیکر‌های مطهر شهدای گمنام را از میدان شهدای شیراز تا حرم شاهچراغ (ع) همراهی خواهند کرد؛ مسیری که به نمادی از پیوند میان مردم، شهیدان و ارزش‌های دینی و انقلابی تبدیل خواهد شد.

تشییع شهدای گمنام در چنین روزی، تنها یک مراسم رسمی نیست، بلکه تجلی عمیق باور‌ها و احساسات مردمی است که شهادت را نه پایان زندگی، بلکه آغاز جاودانگی می‌دانند.

دعوت به حضور؛ عهدی دوباره با آرمان‌های شهدا

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت استان فارس، در ادامه برنامه‌های اعلام‌شده، از مردم استان فارس برای حضور در مراسم‌های معنوی استقبال، وداع و تشییع شهدای گمنام دعوت کرد.

سردار کوشکی با تأکید بر اهمیت پاسداشت یاد و خاطره شهدا، بر ضرورت حضور مردم در این مراسم‌ها و همراهی با پیکر‌های مطهر شهدای گمنام تأکید کرد.

حضور مردم در مراسم‌های شهدا، بیانگر زنده بودن فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه و نشان‌دهنده پیوند عمیق نسل‌های مختلف با آرمان‌های شهیدان است.

شهدای گمنام، اگرچه با نام و نشان ظاهری خود شناخته نمی‌شوند، اما در قلب مردم جایگاهی ویژه دارند. آنان نماد فداکاری بی‌منت، ایمان استوار و عشق به وطن هستند؛ مردانی که در روز‌های سخت، از امنیت و آرامش ملت دفاع کردند و امروز، بازگشت پیکر‌های مطهرشان، فرصتی برای پاسداشت این حماسه بزرگ است.

شیراز؛ شهر عشق، شهادت و دلدادگی

ورود پیکر مطهر شهدای گمنام به شیراز، بار دیگر نشان داد که فرهنگ شهادت همچنان یکی از عمیق‌ترین و ماندگارترین پیوند‌های معنوی مردم این سرزمین است.

دروازه قرآن، امروز شاهد استقبال از مردانی بود که نامشان در دفتر‌های رسمی شاید ثبت نشده باشد، اما یادشان در قلب تاریخ ایران اسلامی جاودانه است.

شیراز، شهر شعر و عرفان، شهر حافظ و سعدی و سومین حرم اهل بیت (ع)، در روز‌های پیش‌رو میزبان مراسم‌هایی خواهد بود که در آن، عشق به شهدا با ارادت به خاندان عصمت و طهارت (ع) درهم می‌آمیزد.

پیکر‌های مطهر شهدای گمنام، با حضور در این شهر، بار دیگر پیام روشن ایثار و مقاومت را به نسل امروز منتقل می‌کنند؛ پیامی که بر پایه ایمان، فداکاری، وحدت و پاسداری از ارزش‌های انسانی و اسلامی استوار است.

امروز دروازه قرآن شیراز، به دروازه‌ای برای ورود خاطرات پرافتخار دفاع مقدس تبدیل شد؛ خاطرات مردانی که از جان خود گذشتند تا چراغ عزت و سربلندی این سرزمین خاموش نشود؛ و چه زیباست که شهر شیراز، در آستانه سالروز شهادت حضرت زهرا (س)، میزبان پیکر‌هایی باشد که گمنامی‌شان، خود حکایتی از اخلاص و عظمت است.

شهدای گمنام آمده‌اند تا بار دیگر یادآوری کنند که راه ایثار و شهادت همچنان زنده است؛ راهی که با خون شهیدان آغاز شد و با حضور، ایمان و وفاداری مردم ادامه خواهد یافت.

شیراز امروز میزبان آسمانی‌ترین میهمانان خود است؛ میهمانانی که شاید نامشان را ندانیم، اما برای همیشه مدیون فداکاری و ایثارشان خواهیم بود.