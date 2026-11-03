دانش‌آموزان مازندرانی با نواختن زنگ استکبارستیزی و یادآوری سه حادثه بزرگ تاریخی ۱۳ آبان، آمادگی خود را برای حضور در راهپیمایی فردا و ایستادگی در برابر آمریکا و اسرائیل اعلام کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان - همزمان با فرارسیدن ۱۳ آبان، مراسم نمادین زنگ استکبارستیزی با حضور دانش‌آموزان در مدارس استان برگزار شد.

۱۳ آبان در تقویم انقلاب اسلامی یادآور سه رویداد مهم تاریخی است: تبعید امام خمینی (ره) در سال ۱۳۴۳، شهادت دانش‌آموزان در سال ۱۳۵۷ و تسخیر لانه جاسوسی توسط دانشجویان در سال ۱۳۵۸. به همین مناسبت، این روز به عنوان روز ملی مبارزه با استکبار جهانی نام‌گذاری شده است.

در این مراسم، دانش‌آموزان با سردادن شعار‌های ضداستکباری، بر تداوم راه شهدا و ایستادگی در برابر توطئه‌های دشمنان تاکید کردند. آنان با اشاره به شعار راهبردی آمریکا هیچ غلطی نمی‌تواند بکند، مقاومت و ولایت‌مداری را عامل اصلی پیروزی ملت ایران در عرصه‌های مختلف دانستند.

همچنین از تمامی دانش‌آموزان، دانشجویان و آحاد مردم استان خواسته شده است تا با حضور پرشور در راهپیمایی روز ۱۳ آبان، بار دیگر انزجار خود را از نظام سلطه جهانی و رژیم صهیونیستی اعلام کنند و حماسه‌ای دیگر در دفاع از آرمان‌های انقلاب اسلامی رقم بزنند.

برچسب ها: زنگ استکبار ستیزی ، مدارس مازندران
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