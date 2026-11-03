رئیس سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری از صادرات محصولات کشاورزی به عنوان پشتوانه اقتصادی تولید و اشتغال استان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا خدابنده - بهرامی با اشاره به صادرات‌محور بودن بخش مهمی از محصولات کشاورزی استان گفت: اقتصاد کشاورزی استان به میزان قابل توجهی به استمرار صادرات محصولاتی همچون بادام، ماهی، فلفل دلمه‌ای، خوراک آبزیان و سیب‌زمینی وابسته است و حفظ بازار‌های صادراتی از الزامات پایداری اقتصادی تولیدکنندگان به شمار می‌رود.

وی با تشریح آمار صادرات محصولات کشاورزی استان از ابتدای امسال تاکنون افزود: ۹۰۰ تن مغز بادام، ۳ هزار و ۱۷۳ تن ماهی،  ۷ هزار و ۷۰۰ تن سیب‌زمینی و  ۱۹ هزار تن خوراک آبزیان از چهارمحال و بختیاری صادر شده است.

بهرامی با اشاره به برخی مشکلات موجود در مسیر صادرات محصولات کشاورزی، به‌ویژه سیب درختی، اظهار کرد: در حال حاضر صادرات سیب درختی با محدودیت‌هایی مواجه شده که این موضوع بر روند عرضه و قیمت این محصول در بازار نیز تأثیر گذاشته است، ازاین‌رو حمایت از استمرار صادرات و رفع موانع پیش‌روی صادرکنندگان، نقش مهمی در حفظ منافع اقتصادی بهره‌برداران دارد.

برچسب ها: صادرات ، محصولات کشاورزی
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