تمرکز دانشگاه آزاد بر توسعه آموزش در ۱۲ استان محروم از دسترسی به اینترنت

سرپرست معاونت علوم تربیتی و مهارتی دانشگاه آزاد اسلامی، از تدوین برنامه‌های جامع برای گسترش عدالت آموزشی در استان‌های محروم، تقویت مهارت‌های اجتماعی و سواد مالی دانش‌آموزان و همچنین توسعه زیرساخت‌های ورزشی و استعدادیابی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نرگس امام‌جمعه - آئین روز دانش‌آموز اندیشه‌ورز، استکبارستیز و سازنده ایران فردا» به مناسبت فرارسیدن ۱۳ آبان و روز دانش‌آموز با حضور دبیر محترم شورای عالی انقلاب فرهنگی، رئیس محترم دانشگاه آزاد اسلامی و جمعی از مسئولان کشوری برگزار شد.

در این آئین عليرضا لادن مقدم، سرپرست معاونت علوم تربيتی و مهارتی دانشگاه آزاد اسلامی با اشاره به چالش‌های دسترسی به فناوری، اظهار کرد: در راستای توسعه عدالت آموزشی، برنامه‌های ویژه‌ای برای ۱۲ استان که با محدودیت‌های دسترسی به اینترنت و فناوری مواجه هستند، طراحی شده است تا دانش‌آموزان این مناطق نیز از فرصت‌های آموزشی برخوردار شوند.

توسعه آموزش‌های اجتماعی و توانمندسازی مدیران

وی با اشاره به گسترش فعالیت‌های آموزشی شبکه مدارس سما، افزود: آموزش‌های اجتماعی این شبکه صرفاً به محیط مدرسه محدود نمی‌شود و با بهره‌گیری از فضاهایی همچون مساجد و پارک‌ها، تلاش می‌شود ارتباط میان مدرسه و جامعه تقویت گردد.

لادن‌مقدم همچنین از اجرای برنامه‌های کوچینگ و توانمندسازی مدیران و معاونان مدارس خبر داد و گفت: این برنامه‌ها که با مشارکت رؤسای استانی اجرا می‌شود، ترکیبی از آموزش‌های حضوری، آنلاین و آفلاین خواهد بود.

تمرکز بر مهارت‌های آینده و سواد مالی

سرپرست معاونت علوم تربیتی و مهارتی دانشگاه آزاد با تأکید بر ضرورت آمادگی نسل آینده، تصریح کرد: آموزش سواد مالی به عنوان یکی از نیازهای اساسی جامعه، در برنامه‌های آینده مدارس سما جایگاه ویژه‌ای خواهد داشت.

وی افزود: علاوه بر سواد مالی، آشنایی با زبان‌های روز دنیا از جمله زبان چینی در کنار انگلیسی، توسعه مهارت‌های فردی و اجتماعی، ترویج تغذیه سالم و استفاده از ترکیبات غذایی غنی، از دیگر محورهای برنامه‌های اجرایی است.

حمایت از نخبگان و استعدادهای دانش‌آموزی

لادن‌مقدم با اشاره به برنامه‌های کشف استعداد، برگزاری مسابقات خوارزمی و رویدادهای علمی را از اقدامات اصلی برای شناسایی نخبگان کشور برشمرد. وی تأکید کرد: برای تقدیر از قهرمانان و استعدادهای برتر، جوایز ارزشمند و متناسب با دستاوردهای آنان در نظر گرفته خواهد شد.

تقویت زیرساخت‌های ورزشی و بومی‌سازی رشته‌ها

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به رویکرد ورزشی مدارس، گفت: هدف ما صرفاً قهرمان‌پروری نیست، بلکه به دنبال تربیت نسلی از قهرمانان و پهلوانان با بهره‌گیری از ظرفیت‌های بومی هستیم.

لادن‌مقدم با نام بردن از برخی برنامه‌های استانی افزود: توسعه رشته والیبال دختران در آذربایجان غربی، برگزاری برنامه‌های مربوط به کشتی در بابل و توسعه رشته بسکتبال در هنرستان‌ها، از جمله محورهای توسعه ورزش در استان‌های مختلف خواهد بود.

وی تصریح کرد: پایش، ارزیابی و سنجش اثربخشی برنامه‌ها جهت تحقق عدالت آموزشی و ارتقای کیفیت فعالیت‌های علمی، فرهنگی و اجتماعی، از اولویت‌های اصلی این معاونت است.

برچسب ها: دانشگاه آزاد ، مدرسه سما
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نظرات کاربران
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۳۶ ۱۲ آبان ۱۴۰۵
خدا پدرتونو بیامرزه
دانشگاه آزاد اصلا کلاسی برگزار نمیکنه
کلا تعطیله
از اول سال تحصیلی تا حالا حتی ی کلاس برگزار نشده
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