باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا خدابنده - سرپرست اداره نگهداری ابنیه فنی اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای چهارمحال و بختیاری از اجرای عملیات بهسازی و اصلاح سه‌راهی کلار شهرستان لردگان با اعتبار ۴۴ میلیارد تومان خبر داد.

محمود امیدی اظهار کرد: پروژه بهسازی و اصلاح سه‌راهی کلار با هدف حذف نقطه حادثه‌خیز، ارتقای ایمنی تردد و تسهیل عبور و مرور وسایل نقلیه در حال اجراست.

وی با اشاره به پیشرفت فیزیکی ۳۰ درصدی این پروژه افزود: در بخش احداث پل زیرگذر، ۱۸ باکس پیش‌ساخته بتنی پیش‌بینی شده که تاکنون عملیات ساخت ۱۲ باکس به پایان رسیده و حدود ۷۰ درصد باکس‌ها تکمیل و برای نصب به محل پروژه منتقل شده‌اند؛ همچنین ساخت ۶ باکس باقی‌مانده در حال انجام است.

سرپرست اداره نگهداری ابنیه فنی اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای چهارمحال و بختیاری با اشاره به آغاز عملیات خاک‌برداری رمپ اظهار کرد: با اجرای این طرح و تکمیل پل زیرگذر، تداخل جریان ترافیک در محدوده سه‌راهی کلار برطرف شده و شرایط ایمن‌تری برای تردد کاربران جاده‌ای فراهم می‌شود.

وی تأکید کرد: حذف نقاط حادثه‌خیز و ارتقای ایمنی محور‌های مواصلاتی از اولویت‌های اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان است و این پروژه نیز در همین راستا در حال اجراست.