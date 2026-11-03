سه‌راهی کلار لردگان با اعتبار ۴۴ میلیارد تومان بهسازی می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا خدابنده - سرپرست اداره نگهداری ابنیه فنی اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای چهارمحال و بختیاری از اجرای عملیات بهسازی و اصلاح سه‌راهی کلار شهرستان لردگان با اعتبار ۴۴ میلیارد تومان خبر داد.

محمود امیدی اظهار کرد: پروژه بهسازی و اصلاح سه‌راهی کلار با هدف حذف نقطه حادثه‌خیز، ارتقای ایمنی تردد و تسهیل عبور و مرور وسایل نقلیه در حال اجراست.

وی با اشاره به پیشرفت فیزیکی ۳۰ درصدی این پروژه افزود: در بخش احداث پل زیرگذر، ۱۸ باکس پیش‌ساخته بتنی پیش‌بینی شده که تاکنون عملیات ساخت ۱۲ باکس به پایان رسیده و حدود ۷۰ درصد باکس‌ها تکمیل و برای نصب به محل پروژه منتقل شده‌اند؛ همچنین ساخت ۶ باکس باقی‌مانده در حال انجام است.

سرپرست اداره نگهداری ابنیه فنی اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای چهارمحال و بختیاری با اشاره به آغاز عملیات خاک‌برداری رمپ اظهار کرد: با اجرای این طرح و تکمیل پل زیرگذر، تداخل جریان ترافیک در محدوده سه‌راهی کلار برطرف شده و شرایط ایمن‌تری برای تردد کاربران جاده‌ای فراهم می‌شود.

وی تأکید کرد: حذف نقاط حادثه‌خیز و ارتقای ایمنی محور‌های مواصلاتی از اولویت‌های اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان است و این پروژه نیز در همین راستا در حال اجراست.

برچسب ها: راهداری ، جاده
خبرهای مرتبط
۱۸ هزار متر روشنایی در جاده‌های اردبیل اجرا می‌شود
مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خراسان شمالی:
ترمیم جاده خندقلو بیش از ۷۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد
ایجاد ۱۵۳ کیلومتر روشنایی در جاد‌ه‌های استان اردبیل
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
آخرین اخبار
برداشت ۱۰۰ هزار تن سیب درختی در چهارمحال و بختیاری + عکس
حمایت مالی از ۳۳ پایان‌نامه دانشجویی
۴۴ میلیارد تومان برای بهسازی سه‌راهی کلار لردگان
صادرات محصولات کشاورزی پشتوانه اقتصادی تولید و اشتغال استان