باشگاه خبرنگاران جوان - ولی‌اله جعفری با اشاره به شروع روند پیگیری موضوع تعیین تکلیف نرخ خوراک صنعت پالایشگاهی از زمستان سال گذشته، گفت: «با توجه به این‌که دستورالعمل قبلی قیمت‌گذاری خوراک و فرآورده‌های نفتی تا پایان سال ۱۴۰۴ اعتبار داشت، از دی‌ سال گذشته تا شهریور امسال، مکاتبات متعددی برای اعلام تعیین تکلیف شفاف نرخ خوراک و اعلام آن به بازار صورت گرفت. یکی از مهم‌ترین مطالبات سازمان بورس در این مکاتبات این بود که دستورالعمل به گونه‌ای تدوین شود که امکان برنامه‌ریزی مالی و عملیاتی برای شرکت‌های پالایشی و امکان تصمیم‌گیری برای سهام‌داران و سرمایه‌گذاران فراهم باشد.»

مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به توقف نماد شرکت‌های پالایشی در مهر ۱۴۰۵ توضیح داد: هم‌زمان، پیگیری‌های سازمان بورس از مراجع ذی‌ربط برای ابلاغ سریع‌تر دستورالعمل، با هدف جلوگیری از توقف طولانی مدت نمادها، ادامه داشته است.

مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار ادامه داد: «سازمان بورس در تاریخ ۲۶ مهر ۱۴۰۵ در مکاتبه‌ای تأکیدی از ارکان ذی‌ربط درخواست کرد با توجه به این‌که برخی مصوبات هیات وزیران بر صنایع و شرکت‌ها و ناشران تأثیرگذار است، مصوبات هیات وزیران چنان‌چه شامل موضوعاتی مثل دستورالعمل قیمت‌گذاری خوراک و فرآورده‌های نفتی، مصوبه قیمت‌گذاری گاز سوخت و گاز طبیعی و تعیین نرخ سوخت نیروگاه‌ها باشد، باید در اسرع وقت به شرکت‌ها، انجمن‌ها یا دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شود تا شرکت‌ها بلافاصله در جریان موضوعات قرار گرفته و شفاف‌سازی لازم را برای اطلاع سهام‌داران انجام دهند.»

جعفری تاکید کرد: «اخیراً نیز مکاتبات و رایزنی‌های متعددی به منظور تشریح مسائل و ابهامات دستورالعمل جدید قیمت‌گذاری نفت خام و فرآورده‌های نفتی با توجه به تفاوت سود شرکت‌های پالایشی در ۲ روش محاسبه نرخ خوراک در شرایط عادی و شرایط اضطرار صورت گرفته است تا در صورت امکان، برخی از مفاد دستورالعمل به نحوی اصلاح شود که شرایط برای سرمایه‌گذاران پیش‌بینی‌پذیر و قابل تحلیل باشد.»

منبع: سازمان بورس