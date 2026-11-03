کشف ۲۴ دستگاه ماینر غیرمجاز در اهواز و کارون

باشگاه خبرنگاران جوان- محمد فراتی رمدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق اهواز گفت: استفاده غیرمجاز از انرژی برق برای استخراج رمزارز، علاوه بر آسیب جدی به تجهیزات شبکه توزیع، موجب خروج شبکه از حالت استاندارد شده و زمینه بروز ناپایداری، افت ولتاژ و خاموشی‌های ناخواسته را برای شهروندان فراهم می‌سازد.

وی افزود: این عملیات با رصد دقیق اطلاعاتی، همکاری مستمر و موثر عوامل انتظامی و اخذ حکم مقتضی از سوی دستگاه قضایی به مرحله اجرا درآمد که طی آن ۲۴ دستگاه ماینر فعال در چهار نقطه شناسایی و توقیف شدند.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق اهواز با اشاره به اهمیت صیانت از سرمایه‌های ملی، بر لزوم استمرار و تشدید برخورد‌های قانونی و بازدارنده با دارندگان و عاملان راه‌اندازی مزارع غیرمجاز ماینر تاکید کرد.

وی خاطرنشان کرد: مقابله با پدیده شوم استخراج غیرمجاز رمزارز نه تنها به کاهش بار مصرفی و پایداری شبکه برق کمک شایانی می‌کند بلکه از تضییع حقوق عمومی و وارد آمدن خسارت به لوازم برقی شهروندان جلوگیری می‌نماید.

فراتی همچنین از شهروندان خواست در صورت مشاهده موارد مشکوک، مراتب را از طریق مبادی ذی‌ربط گزارش کنند.

به گزارش ایرنا، پیش از این نیز مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق اهواز از کشف و توقیف یک هزار و ۴۱۷ دستگاه استخراج غیرمجاز رمز ارز (ماینر) از ۲۱۸ مزرعه غیرمجاز از ابتدای سال تا پایان مهرماه ۱۴۰۵ خبر داده بود.

پدیده استخراج غیرمجاز رمزارز و برخورد با مزارع غیرمجاز در کلانشهر اهواز همواره در دستور کار شرکت توزیع نیروی برق و نهاد‌های امنیتی و قضایی قرار داشته است.

در ماه‌های گذشته نیز گزارش‌های متعددی از کشف و ضبط ده‌ها دستگاه ماینر در نقاط مختلف اهواز و حومه منتشر شده بود؛ از جمله در نیمه نخست سال جاری طی عملیاتی مشابه، چندین مزرعه غیرمجاز استخراج ارز دیجیتال با تلاش ضابطان قضایی و همکاری پلیس شناسایی و تجهیزات آنها جمع‌آوری شد.

مسئولان صنعت برق استان بار‌ها هشدار داده‌اند که با توجه به چالش‌های تامین انرژی، طرح‌های نظارتی و بازرسی به‌صورت شبانه‌روزی برای شناسایی سودجویان ادامه خواهد داشت.